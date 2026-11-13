Llevando a Tottenham a lo más alto: ¿Cómo fue elegido De Zerbi el mejor de la Premier League?

Los organizadores de la Premier League han anunciado oficialmente al mejor entrenador que mostró resultados destacados con su equipo en octubre. Según esto, el entrenador del Tottenham Roberto De Zerbi fue nombrado el mejor del mes.

La exitosa racha de octubre del Tottenham

Bajo la dirección del experimentado técnico italiano, los «Spurs» disputaron el mes pasado en la liga inglesa un total de 4 partidos, logrando 3 victorias y 1 empate. Los pupilos de De Zerbi mostraron un juego ofensivo y sin concesiones ante sus rivales.

En particular, el club londinense logró victorias importantes que los aficionados no olvidarán: