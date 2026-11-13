Llevando a Tottenham a lo más alto: ¿Cómo fue elegido De Zerbi el mejor de la Premier League?

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Llevando a Tottenham a lo más alto: ¿Cómo fue elegido De Zerbi el mejor de la Premier League?

Los organizadores de la Premier League han anunciado oficialmente al mejor entrenador que mostró resultados destacados con su equipo en octubre. Según esto, el entrenador del Tottenham Roberto De Zerbi fue nombrado el mejor del mes.

La exitosa racha de octubre del Tottenham

Bajo la dirección del experimentado técnico italiano, los «Spurs» disputaron el mes pasado en la liga inglesa un total de 4 partidos, logrando 3 victorias y 1 empate. Los pupilos de De Zerbi mostraron un juego ofensivo y sin concesiones ante sus rivales.

En particular, el club londinense logró victorias importantes que los aficionados no olvidarán:

  • «Crystal Palace» derrotado con autoridad (2-0);

  • en el derbi de Londres, Chelsea fue vencido (2-0);

  • Coventry recibió 3 goles en un partido intenso (3-1);

  • Sin embargo, Manchester United logró un empate en un encuentro muy disputado (1-1).

Estadísticas de Roberto De Zerbi y Tottenham

Datos y detalles

Reconocimiento

Mejor entrenador de la Premier League en octubre

Partidos de octubre

4 partidos: 3 victorias, 1 empate

Resultados clave

Victorias sobre Chelsea y Crystal Palace

Situación actual

12 puntos tras 10 jornadas y 11º puesto en la tabla

Posición en la tabla y perspectivas

A pesar de la racha exitosa, tras 10 jornadas de la Premier League, el Tottenham con 12 puntos ocupa el 11º puesto de la clasificación. Aun así, los cambios positivos en el juego del equipo bajo el mando de Roberto De Zerbi son muy valorados por aficionados y expertos.

¿Crees que Roberto De Zerbi podrá llevar al Tottenham al top 5 de la Premier League antes de que termine la temporada? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editor
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