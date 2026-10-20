Nuestros ciclistas ganan oro y plata en los Juegos Para Asiáticos

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Nuestros ciclistas ganan oro y plata en los Juegos Para Asiáticos

La delegación de Uzbekistán sumó nuevas victorias brillantes en los Juegos Para Asiáticos de verano 2026, organizados por las ciudades japonesas de Aichi y Nagoya.

Según el servicio de prensa del Comité Paralímpico Nacional de Uzbekistán, nuestros compatriotas lograron un verdadero triunfo en las finales de paraciclismo en pista, ocupando los dos escalones más altos del podio.

Derbi uzbeko en la final: dominio absoluto de Yavkochev y Abdullayev

Las finales de persecución individual masculina de 4000 metros en la clase C5 se desarrollaron bajo una intensa lucha:

  • Meta de oro: Nuestro talentoso atleta Boymurod Yavkochev mostró una velocidad y resistencia excepcionales en la final, llegando primero a la meta y conquistando la medalla de orode los Juegos Para Asiáticos;

  • Logro de plata: Otro de nuestros talentosos representantes Azimbek Abdullayev cruzó la meta en segundo lugar, añadiendo una valiosa medalla de plataal medallero de nuestra delegación;

  • Medallista de bronce: En esta prueba, un representante de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) completó el podio y fue galardonado con la medalla de bronce.

El camino victorioso de la delegación de Uzbekistán

Nuestro equipo nacional continúa demostrando su alto potencial deportivo en esta importante competición en Aichi-Nagoya:

  • Las filas de campeones se amplían: Antes de este éxito de nuestros ciclistas, Lolaxon Qodirova y Yegor Bolotov también fueron declarados campeones de los Juegos Para Asiáticos en sus respectivas disciplinas;

  • Clasificación general: Esta serie de medallas obtenidas durante la competición asegura que los paralímpicos uzbekos consoliden sus posiciones en la clasificación general.

Juegos Para Asiáticos 2026 Aichi-NagoyaBoymurod YavkochevAzimbek AbdullayevParaciclismo en pista C5 4000mUzbekistán
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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