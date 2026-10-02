Uzbekistán también gana medalla en ciclismo en pista: el dúo obtiene el bronce

En los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026, la delegación de Uzbekistán ha enriquecido su medallero en una nueva disciplina deportiva. Hoy, 2 de octubre, se repartieron las medallas en las pruebas de ciclismo en pista y nuestros compatriotas subieron al podio.

El dúo compuesto por Sergey Rostovsev y Nikita Svetkov, que participó en la prueba masculina de Madison, acumuló 45 puntos y ganó la medalla de bronce.

45 puntos en Madison: medalla de bronce

La prueba masculina de Madison en pista estuvo marcada por una intensa competencia. Sergey Rostovsev y Nikita Svetkov, quienes defendieron el honor de Uzbekistán, sumaron puntos importantes a lo largo de la competición.

Según el resultado final, los ciclistas uzbekos 45 puntos obtuvieron el tercer lugar.

De esta manera, el dúo entregó a la delegación de Uzbekistán una medalla de bronce en las pruebas de ciclismo en pista en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026.

45 puntos fueron suficientes para que los representantes de Uzbekistán ocuparan el tercer escalón del podio en la prueba de Madison.

También desde el ciclismo en pista para Uzbekistán una medalla

En los Juegos de Aichi-Nagoya 2026, los atletas uzbekos continúan luchando por las medallas en diversas disciplinas.

Esta vez fue el turno de los representantes del ciclismo en pista. La medalla de bronce de Sergey Rostovsev y Nikita Svetkov demuestra que la geografía de medallas de nuestra delegación se ha ampliado aún más.

Programa Representantes de Uzbekistán Resultado Madison masculino Sergey Rostovsev — Nikita Svetkov Bronce Puntos acumulados 45 puntos 3er lugar

Nuestros compatriotas subieron al podio

Así, Uzbekistán termina las pruebas de ciclismo en pista con una medalla.

El dúo Rostovsev y Svetkov terminó la competición en tercer lugar, sumando otra medalla de bronce a la cuenta de nuestra delegación.

Mientras continúa la lucha por las medallas en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026, los representantes de Uzbekistán siguen demostrando su potencial en cada deporte.