Uzbekistán también gana medalla en ciclismo en pista: el dúo obtiene el bronce

·5·Deportes
Uzbekistán también gana medalla en ciclismo en pista: el dúo obtiene el bronce

En los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026, la delegación de Uzbekistán ha enriquecido su medallero en una nueva disciplina deportiva. Hoy, 2 de octubre, se repartieron las medallas en las pruebas de ciclismo en pista y nuestros compatriotas subieron al podio.

El dúo compuesto por Sergey Rostovsev y Nikita Svetkov, que participó en la prueba masculina de Madison, acumuló 45 puntos y ganó la medalla de bronce.

45 puntos en Madison: medalla de bronce

La prueba masculina de Madison en pista estuvo marcada por una intensa competencia. Sergey Rostovsev y Nikita Svetkov, quienes defendieron el honor de Uzbekistán, sumaron puntos importantes a lo largo de la competición.

Según el resultado final, los ciclistas uzbekos 45 puntos obtuvieron el tercer lugar.

De esta manera, el dúo entregó a la delegación de Uzbekistán una medalla de bronce en las pruebas de ciclismo en pista en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026.

45 puntos fueron suficientes para que los representantes de Uzbekistán ocuparan el tercer escalón del podio en la prueba de Madison.

También desde el ciclismo en pista para Uzbekistán una medalla

En los Juegos de Aichi-Nagoya 2026, los atletas uzbekos continúan luchando por las medallas en diversas disciplinas.

Esta vez fue el turno de los representantes del ciclismo en pista. La medalla de bronce de Sergey Rostovsev y Nikita Svetkov demuestra que la geografía de medallas de nuestra delegación se ha ampliado aún más.

Programa

Representantes de Uzbekistán

Resultado

Madison masculino

Sergey Rostovsev — Nikita Svetkov

Bronce

Puntos acumulados

45 puntos

3er lugar

Uzbekistán también gana medalla en ciclismo en pista: el dúo obtiene el bronce

Nuestros compatriotas subieron al podio

Así, Uzbekistán termina las pruebas de ciclismo en pista con una medalla.

El dúo Rostovsev y Svetkov terminó la competición en tercer lugar, sumando otra medalla de bronce a la cuenta de nuestra delegación.

Mientras continúa la lucha por las medallas en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026, los representantes de Uzbekistán siguen demostrando su potencial en cada deporte.

Juegos Asiáticos Aichi-Nagoya 2026Ciclismo en pistaSergey RostovsevNikita SvetkovUzbekistán
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Tora-bek Khabibullaev se corona campeón tras vencer al representante chinoTora-bek Khabibullaev se corona campeón tras vencer al representante chinoHoy 12:15Feruza Kazakova gana la medalla de bronce en los Juegos AsiáticosFeruza Kazakova gana la medalla de bronce en los Juegos Asiáticos30 septiembre 10:45¿Cuánto dinero se otorga por las medallas de los Juegos Asiáticos en Asia Central?¿Cuánto dinero se otorga por las medallas de los Juegos Asiáticos en Asia Central?21 septiembre 10:259 medallas para Uzbekistán en Aichi-Nagoya: dos oros conseguidos9 medallas para Uzbekistán en Aichi-Nagoya: dos oros conseguidos30 septiembre 19:43Uzbekistán en el TOP-5 de los Juegos Asiáticos: ¡31 medallas y una reñida carrera con Kazajistán!Uzbekistán en el TOP-5 de los Juegos Asiáticos: ¡31 medallas y una reñida carrera con Kazajistán!25 septiembre 20:24Los taekwondistas uzbekos triunfan en la Copa del PresidenteLos taekwondistas uzbekos triunfan en la Copa del Presidente20 agosto 22:40
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov