El galardón individual más prestigioso del fútbol mundial — el «Balón de Oro» (Ballon d'Or) — a pocos días de la entrega del trofeo, los intensos debates entre expertos están en su apogeo. Uno de los líderes de los medios deportivos internacionales, TNT Sports ha publicado una clasificación actualizada de los principales favoritos para el premio de 2026.

La lista publicada trajo varias sorpresas para los aficionados: un goleador, que durante años tuvo mala suerte en la conquista de grandes títulos colectivos, ocupa el primer lugar, mientras que una leyenda del fútbol sigue en el podio a sus 39 años.

El podio: Kane líder, el joven Yamal (19 años) y el legendario Messi como perseguidores

Los tres primeros puestos de la clasificación quedaron de la siguiente manera:

1er lugar — Harry Kane (Bayern Múnich / Inglaterra): Mostrando una eficacia fenomenal con el club muniqués y su selección nacional, el delantero inglés es reconocido por los especialistas como el principal candidato al trofeo principal;

2do lugar — Lamine Yamal (FC Barcelona / España): El prodigio de 19 años, gracias a sus fantásticas actuaciones y dotes de liderazgo esta temporada, se mantiene como el principal perseguidor de Harry Kane;

3er lugar — Lionel Messi (Inter Miami / Argentina): A sus 39 años, el ocho veces ganador del «Balón de Oro» sigue siendo mencionado entre los tres mejores jugadores del mundo, incluso en la etapa final de su carrera.

El top 10 según TNT Sports

La lista de los demás aspirantes al trofeo incluye a las principales estrellas de los gigantes europeos:

4. Khvicha Kvaratskhelia (PSG);

5. Kylian Mbappé (Real Madrid);

6. Ousmane Dembélé (PSG);

7. Rodrygo (FC Barcelona);

8. Fabián Ruiz (PSG);

9. Michael Olise (Bayern Múnich);

10. Declan Rice (Arsenal).

¿Cuándo es la ceremonia de entrega?

La fecha en la que se anunciará oficialmente el nombre del mejor jugador del mundo está confirmada:

Fecha de la ceremonia: Lunes 26 de octubre de 2026;

Estatus: El máximo galardón individual anual otorgado por France Football.

En este momento, las miradas de expertos y aficionados están puestas en París, y queda abierta la pregunta: ¿podrá Harry Kane ganar este logro por primera vez en su carrera, o el joven talento Lamine Yamal se convertirá en uno de los galardonados más jóvenes de la historia?