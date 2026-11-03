Harry Kane revela su único objetivo superior al Balón de Oro

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Harry Kane revela su único objetivo superior al Balón de Oro

El delantero del Bayern Múnich y de la selección inglesa, Harry Kane, compartió sus pensamientos sinceros e inesperados sobre el Balón de Oro, el premio individual más prestigioso del fútbol mundial, y el trofeo máximo a nivel de clubes: la UEFA Champions League.

El famoso diario español AS entrevistó a la estrella inglesa, quien destacó que la sensación de ganar un título junto a todo el equipo es mucho más valiosa que la gloria personal.

«El Balón de Oro es fantástico, pero el trofeo de la Champions es inigualable»: las confesiones de Kane

Al hablar de sus objetivos prioritarios, Harry Kane afirmó que el momento de levantar un trofeo está por encima de cualquier récord personal:

  • El espíritu de equipo es lo primero: «Para mí, el éxito colectivo siempre ha sido más importante. Es con ese objetivo que salimos al campo. Ganar el Balón de Oro sería uno de los momentos más increíbles e inolvidables de mi vida. Pero celebrar una victoria con todo el equipo es un sentimiento absolutamente incomparable», declaró el delantero.

  • La Champions, el sueño máximo: Kane afirmó que cada futbolista profesional considera la conquista de la Champions League como el objetivo supremo de su carrera.

Una carrera dramática en las votaciones: Mbappé y Yamal se quedan atrás

Esta declaración de Kane genera un mayor interés tras su ajustada victoria sobre sus rivales más cercanos por el Balón de Oro:

  • 28 votos de diferencia: Según los resultados de la votación, Harry Kane acumuló 1055 votos, superando al segundo lugar, Kylian Mbappé, por solo 28 votos (Mbappé obtuvo 1027 votos);

  • Lamine Yamal en el podio: La joven promesa Lamine Yamal, revelación de la temporada, ocupó el tercer lugar con 881 votos (174 votos menos que el ganador).

Una dura prueba contra el Atlético

El Bayern Múnich y Harry Kane deberán demostrar sus ambiciones de título esta misma noche:

  • Duelo en Madrid: En el marco de la 4ª jornada de la fase de liga de la Champions League, los muniqueses visitarán al Atlético en el estadio Metropolitano de Madrid;

  • Hora del partido: Este choque central comenzará en la madrugada del 3 al 4 de noviembre, a las 01:00 hora de Taskent.

El objetivo principal de Kane es claro: tras los reconocimientos personales, ahora desea conquistar el trono europeo junto al Bayern.

Harry KaneBayern MúnichBalón de OroUEFA Champions LeagueFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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