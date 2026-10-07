Lionel Messi cierra su gran carrera en la selección con un gol y dos asistencias

Una de las páginas más brillantes y únicas de la historia del fútbol mundial ha llegado a su fin. El legendario delantero y capitán de 39 años, Lionel Messi saltó al campo para su último partido de despedida con la camiseta de la selección nacional de Argentina, demostrando una vez más su magia futbolística.

Gracias a un gol y dos asistencias del capitán, Argentina logró una victoria contundente y amplia de 3-0 sobre su rival. Messi no solo ejecutó un penalti a la perfección, sino que también brindó dos pases de gol a sus compañeros, convirtiendo la velada de despedida en una verdadera fiesta del fútbol.

De 2005 a 2026: Dos décadas de estadísticas inigualables

El camino de Lionel Messi con la «Albiceleste» comenzó el 17 de agosto de 2005 en un amistoso contra Hungría. En los 21 años transcurridos, registró cifras asombrosas difíciles de igualar con la camiseta nacional:

Partidos jugados: Un total de 208 partidos oficiales y amistosos ;

Eficacia: Goles anotados 126 goles ;

Asistencias: Pases de gol a compañeros 70 asistencias efectivas.

Estas cifras han quedado grabadas en la historia como récords absolutos, no solo para la selección argentina, sino para todo el fútbol sudamericano.

Colección completa: Todos los títulos de Messi con la selección

Tras muchos años de finales dolorosas y presión, Lionel Messi logró conquistar casi todas las cimas existentes en el mundo del fútbol con su selección:

Campeón del Mundo (Qatar 2022): La joya de su carrera internacional, la Copa del Mundo que los aficionados esperaron durante 36 años;

Copa América (2021, 2024): Dos títulos continentales consecutivos;

Ganador de la «Finalissima» (2022): El prestigioso trofeo entre los campeones de Europa y Sudamérica;

Campeón Olímpico (Pekín 2008): Su primera gran medalla de oro con la selección olímpica sub-23 de Argentina.

La despedida de Lionel Messi de la selección nacional fue un evento histórico no solo para los aficionados argentinos, sino para todos los amantes del fútbol mundial: el genio abandona el escenario internacional como un campeón, lleno de gloria y heroísmo.