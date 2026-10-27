En 2026, el Balón de Oro se convirtió en un evento verdaderamente histórico para la Bundesliga y el Bayern de Múnich. Según los resultados de la votación, Kylian Mbappé y Lamine Yamal, el delantero inglés Harry Kaneganó el premio. El director general del club, Jan-Christian Dreesen, hizo una declaración oficial.

El directivo del club afirmó que el delantero inglés merece este premio en todos los aspectos, destacando no solo su productividad en el campo, sino también sus cualidades humanas.

«Kane merece este premio en todos los sentidos»: el reconocimiento de Dreesen

El director general del Bayern, Jan-Christian Dreesen, destacó los siguientes puntos importantes en el sitio web oficial del club:

Récords y gran humanidad: «Harry Kane merece este premio en todos los aspectos. Lleva años batiendo récords uno tras otro. Más allá de sus muchos goles y asistencias, valoramos enormemente sus excepcionales cualidades humanas»;

Un ejemplo dentro y fuera del campo: «Harry es uno de los representantes más brillantes del fútbol mundial. Es una persona ejemplar, no solo en el campo, sino también en la vida»;

El éxito de todo el club: Dreesen señaló con orgullo que en la ceremonia del Balón de Oro también fueron reconocidos varios representantes de los equipos masculino y femenino del club, así como el entrenador Vincent Kompany.

30 años para la Bundesliga, 45 años para el Bayern: un resultado histórico

Este éxito no es solo un logro personal de Kane, sino también una revancha largamente esperada por el fútbol alemán:

Fin de una sequía de 30 años en la Bundesliga: La última vez que un jugador de la liga alemana ganó el Balón de Oro fue hace 30 años. Dreesen calificó este resultado como «una señal importante y fuerte para toda la Bundesliga»;

Un momento esperado durante 45 años en la historia del Bayern: Han pasado 45 años desde el último jugador del club muniqués en ganar este trofeo. Kane ha revivido esta tradición y ha entrado en la historia del club con letras de oro;

Superioridad sobre Mbappé y Yamal: En la votación, Kane superó al líder del Real Madrid, Kylian Mbappé (2.º lugar), y al joven talento del FC Barcelona, Lamine Yamal (3.er lugar), asegurando la victoria final.

El triunfo histórico de Harry Kane en el Balón de Oro 2026