El máximo galardón individual del fútbol mundial, el «Balón de Oro 2026» ha visto, como es tradición tras la ceremonia de entrega, la revelación de los votos individuales emitidos por representantes influyentes de varios países. Se dio a conocer el top 10 elegido por el reconocido periodista deportivo Narzulla Saydullayev, quien participó oficialmente en esta encuesta global en nombre de Uzbekistán.

La elección del experto uzbeko mostró una coincidencia casi exacta con los resultados finales: el goleador inglés Harry Kane, a quien colocó en primer lugar, se alzó con el triunfo mundial.

La elección de Uzbekistán: Composición del Top 10

La papeleta oficial de votación de Narzulla Saydullayev se estructuró de la siguiente manera:

1er lugar — Harry Kane: El máximo goleador de la temporada y legítimo ganador del trofeo recibió la puntuación más alta;

2do lugar — Lamine Yamal: El campeón del mundo y joven prodigio del FC Barcelona fue clasificado en segundo lugar por el periodista uzbeko;

3er lugar — Kylian Mbappé: El líder del Real Madrid y de la selección francesa completó el podio;

4to lugar — Lionel Messi: La leyenda, que mantiene un alto nivel incluso en la etapa final de su carrera, fue colocada en el 4to lugar;

5to al 10mo lugar: Las siguientes posiciones fueron ocupadas por Khvicha Kvaratskhelia (5), Michael Olise (6), Ousmane Dembélé (7), Rodri (8), Erling Haaland (9) y Jude Bellingham (10).

Comparación entre el voto de Uzbekistán y los resultados finales globales

Las diferencias y similitudes entre los indicadores finales de la encuesta y la elección del periodista uzbeko son notables:

La victoria absoluta de Kane: Se observó unanimidad respecto al ganador del trofeo — Kane fue considerado inigualable tanto en la encuesta como en la elección de Uzbekistán;

La rivalidad entre Mbappé y Yamal: Según los resultados finales oficiales, Kylian Mbappé ocupó el 2do lugar y Lamine Yamal el 3ero, mientras que Narzulla Saydullayev colocó a Yamal por encima de Mbappé;

El caso de Rodri y Messi: Mientras que en el recuento general Rodri ocupó el 4to lugar y Messi el 5to, el periodista uzbeko otorgó el 4to lugar a Messi y el 8vo a Rodri;

Diferencia en el top 10: Mientras que el centrocampista español Fabián Ruiz cerró el top 10 oficial, Saydullayev incluyó a la estrella madridista Jude Bellingham en el puesto 10 de su lista.

«Balón de Oro 2026»: Voto de Uzbekistán y resultados finales oficiales