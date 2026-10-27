Balón de Oro 2026: revelados los votos de Uzbekistán — ¿a quiénes eligieron?

·3·Deportes
Balón de Oro 2026: revelados los votos de Uzbekistán — ¿a quiénes eligieron?

El máximo galardón individual del fútbol mundial, el «Balón de Oro 2026» ha visto, como es tradición tras la ceremonia de entrega, la revelación de los votos individuales emitidos por representantes influyentes de varios países. Se dio a conocer el top 10 elegido por el reconocido periodista deportivo Narzulla Saydullayev, quien participó oficialmente en esta encuesta global en nombre de Uzbekistán.

La elección del experto uzbeko mostró una coincidencia casi exacta con los resultados finales: el goleador inglés Harry Kane, a quien colocó en primer lugar, se alzó con el triunfo mundial.

La elección de Uzbekistán: Composición del Top 10

La papeleta oficial de votación de Narzulla Saydullayev se estructuró de la siguiente manera:

  • 1er lugar — Harry Kane: El máximo goleador de la temporada y legítimo ganador del trofeo recibió la puntuación más alta;

  • 2do lugar — Lamine Yamal: El campeón del mundo y joven prodigio del FC Barcelona fue clasificado en segundo lugar por el periodista uzbeko;

  • 3er lugar — Kylian Mbappé: El líder del Real Madrid y de la selección francesa completó el podio;

  • 4to lugar — Lionel Messi: La leyenda, que mantiene un alto nivel incluso en la etapa final de su carrera, fue colocada en el 4to lugar;

  • 5to al 10mo lugar: Las siguientes posiciones fueron ocupadas por Khvicha Kvaratskhelia (5), Michael Olise (6), Ousmane Dembélé (7), Rodri (8), Erling Haaland (9) y Jude Bellingham (10).

Comparación entre el voto de Uzbekistán y los resultados finales globales

Las diferencias y similitudes entre los indicadores finales de la encuesta y la elección del periodista uzbeko son notables:

  • La victoria absoluta de Kane: Se observó unanimidad respecto al ganador del trofeo — Kane fue considerado inigualable tanto en la encuesta como en la elección de Uzbekistán;

  • La rivalidad entre Mbappé y Yamal: Según los resultados finales oficiales, Kylian Mbappé ocupó el 2do lugar y Lamine Yamal el 3ero, mientras que Narzulla Saydullayev colocó a Yamal por encima de Mbappé;

  • El caso de Rodri y Messi: Mientras que en el recuento general Rodri ocupó el 4to lugar y Messi el 5to, el periodista uzbeko otorgó el 4to lugar a Messi y el 8vo a Rodri;

  • Diferencia en el top 10: Mientras que el centrocampista español Fabián Ruiz cerró el top 10 oficial, Saydullayev incluyó a la estrella madridista Jude Bellingham en el puesto 10 de su lista.

«Balón de Oro 2026»: Voto de Uzbekistán y resultados finales oficiales

Puesto

Elección de Uzbekistán (Narzulla Saydullayev)

Resultados finales oficiales (Balón de Oro 2026)

1

Harry Kane

Harry Kane (Ganador)

2

Lamine Yamal

Kylian Mbappé

3

Kylian Mbappé

Lamine Yamal

4

Lionel Messi

Rodri

5

Khvicha Kvaratskhelia

Lionel Messi

6

Michael Olise

Khvicha Kvaratskhelia

7

Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé

8

Rodri

Erling Haaland

9

Erling Haaland

Michael Olise

10

Jude Bellingham

Fabián Ruiz

Balón de Oro 2026Narzulla SaydullayevHarry KaneFútbolClasificación
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

«Aquí algo no está bien»: El tío de Lamine Yamal, furioso con los resultados del Balón de Oro«Aquí algo no está bien»: El tío de Lamine Yamal, furioso con los resultados del Balón de OroHoy 14:10El jefe de France Football revela los secretos detrás del Balón de Oro 2026El jefe de France Football revela los secretos detrás del Balón de Oro 2026Hoy 10:2573 goles en una temporada: Harry Kane recibe el Trofeo Gerd Müller en Londres73 goles en una temporada: Harry Kane recibe el Trofeo Gerd Müller en LondresHoy 07:13Noche histórica: se anuncian los ganadores del Balón de Oro 2026 y el top 10Noche histórica: se anuncian los ganadores del Balón de Oro 2026 y el top 10Hoy 07:08El PSG es nombrado mejor club del mundo por segundo año consecutivoEl PSG es nombrado mejor club del mundo por segundo año consecutivoHoy 08:04Luis de la Fuente nombrado mejor entrenador del añoLuis de la Fuente nombrado mejor entrenador del añoHoy 08:01
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
¿Se le abre el camino a Husanov? La prensa británica analiza su futuro en Manchester
¿Se le abre el camino a Husanov? La prensa británica analiza su futuro en Manchester