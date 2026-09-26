La sorprendente elección de Luís Figo para el Balón de Oro: Mbappé, Kane y una superfinal

·34·Deportes
La sorprendente elección de Luís Figo para el Balón de Oro: Mbappé, Kane y una superfinal

Una de las grandes leyendas del fútbol mundial, exestrella del FC Barcelona y del Real Madrid, y excapitán de la selección de Portugal, Luís Figo, participó en una encuesta rápida para determinar al ganador del Balón de Oro, el premio individual más prestigioso del fútbol mundial. En este interesante formato de «play-off», Figo evaluó a estrellas del fútbol moderno y clásico.

En las primeras rondas, prefirió a Lionel Messi sobre Ousmane Dembélé, a Harry Kane sobre Erling Haaland, a Lamine Yamal sobre Rodri, y a Kylian Mbappésobre Khvicha Kvaratskhelia. En semifinales, aunque Messi venció a Kane, la estrella portuguesa eligió a Yamal en lugar de Mbappé en un duelo intenso. En la final decisiva, cuando el ocho veces ganador Lionel Messi se enfrentó al joven prodigio del FC Barcelona Lamine Yamal, Figo sorprendió a la comunidad futbolística: «Démoselo a Lamine, porque Messi ya tiene demasiados», sentenció la leyenda.

«El triunfo de Yamal en la final, la superioridad de Kane y el factor Messi»: los 5 puntos clave de la elección de Figo

Los hechos más importantes de las respuestas de Luís Figo sobre el Balón de Oro:

  • El ganador final — Lamine Yamal: El legendario futbolista otorgó el premio principal al joven talento del FC Barcelona, Yamal;

  • El factor de la colección de Messi: La elección de Yamal sobre Messi en la final se debió a la cantidad excesiva de trofeos que ya posee Leo;

  • Un talento superior a Mbappé: En el duelo más difícil de las semifinales, Figo optó por Yamal en lugar de Mbappé;

  • Kane superó a Haaland: Entre los dos grandes goleadores europeos, el veterano portugués eligió a Harry Kane;

  • La exclusión de Rodri y Dembélé: El centrocampista español Rodri perdió ante Yamal, y el francés Dembélé ante Messi.

Cuadro del Balón de Oro: El calendario de las etapas de elección de Luís Figo

Clasificación de la elección paso a paso entre las estrellas en la encuesta rápida:

Orden de las etapas

Duelo de jugadores

Ganador elegido por Figo

Comentario sobre la elección

Cuartos de final (1er duelo)

Lionel Messi vs Ousmane Dembélé

Lionel Messi

Superioridad indiscutible de experiencia y genialidad

Cuartos de final (2do duelo)

Harry Kane vs Erling Haaland

Harry Kane

Capacidad goleadora y juego colectivo universal

Cuartos de final (3er duelo)

Rodri vs Lamine Yamal

Lamine Yamal

Energía juvenil, regate y futuro brillante

Cuartos de final (4to duelo)

Kylian Mbappé vs Khvicha Kvaratskhelia

Kylian Mbappé

Sentido del gol y superioridad en velocidad

Semifinal (1er partido)

Lionel Messi vs Harry Kane

Lionel Messi

Grandeza histórica y habilidad individual

Semifinal (2do partido)

Lamine Yamal vs Kylian Mbappé

Lamine Yamal

«Ambos lo merecen, pero la elección es Lamine»

SUPERFINAL

Lionel Messi vs Lamine Yamal

LAMINE YAMAL (Elección absoluta)

«Messi tiene demasiados premios, démoselo a Yamal»

Análisis futbolístico: ¿Por qué Figo eligió a Yamal en lugar de Messi?

Conclusiones de analistas deportivos internacionales y comentaristas:

  • «Necesidad de una nueva generación y relevo simbólico»: La era Messi-Ronaldo se convierte gradualmente en historia, y surgen jóvenes fenómenos como Lamine Yamal; la opinión de Figo refleja el deseo de la comunidad futbolística de ver nuevos héroes;

  • El impacto del juego del extremo del FC Barcelona: Yamal, capaz de ser protagonista a los 17-18 años en la Eurocopa y en grandes partidos, impresiona no solo a los fans, sino también a exganadores del Balón de Oro como Figo;

  • Competencia con Mbappé: La elección de Lamine sobre Kylian Mbappé en semifinales es una señal importante para el líder de Francia, lo que demuestra el atractivo mediático y deportivo actual de Yamal.

¿Crees que la propuesta de Luís Figo de dar el Balón de Oro a Lamine Yamal en lugar de a Lionel Messi es justa? ¿Es Yamal realmente más fuerte que Mbappé y otras estrellas en la actualidad? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este análisis con todos los amantes del fútbol!

Luís FigoBalón de OroLamine YamalMessiFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Sensación del Balón de Oro 2026: Lamine Yamal es el líder absoluto, Messi en el top 5Sensación del Balón de Oro 2026: Lamine Yamal es el líder absoluto, Messi en el top 522 septiembre 06:23Giro inesperado en la carrera por el Balón de Oro: el ranking según The AthleticGiro inesperado en la carrera por el Balón de Oro: el ranking según The Athletic9 septiembre 21:4965 millones de euros por Harry Kane: ¿Ha comenzado el gran movimiento del Al-Hilal?65 millones de euros por Harry Kane: ¿Ha comenzado el gran movimiento del Al-Hilal?14 julio 21:33Harry Kane recibe la Bota de Oro europea por segunda vezHarry Kane recibe la Bota de Oro europea por segunda vez20 agosto 06:11Dos llamadas desde Inglaterra para Harry Kane: ¿qué hará el Bayern?Dos llamadas desde Inglaterra para Harry Kane: ¿qué hará el Bayern?13 julio 16:56Harry Kane sobre Erling Haaland: «Es una verdadera bestia y una máquina de hacer goles»Harry Kane sobre Erling Haaland: «Es una verdadera bestia y una máquina de hacer goles»11 julio 17:54
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?