Una de las grandes leyendas del fútbol mundial, exestrella del FC Barcelona y del Real Madrid, y excapitán de la selección de Portugal, Luís Figo, participó en una encuesta rápida para determinar al ganador del Balón de Oro, el premio individual más prestigioso del fútbol mundial. En este interesante formato de «play-off», Figo evaluó a estrellas del fútbol moderno y clásico.

En las primeras rondas, prefirió a Lionel Messi sobre Ousmane Dembélé, a Harry Kane sobre Erling Haaland, a Lamine Yamal sobre Rodri, y a Kylian Mbappésobre Khvicha Kvaratskhelia. En semifinales, aunque Messi venció a Kane, la estrella portuguesa eligió a Yamal en lugar de Mbappé en un duelo intenso. En la final decisiva, cuando el ocho veces ganador Lionel Messi se enfrentó al joven prodigio del FC Barcelona Lamine Yamal, Figo sorprendió a la comunidad futbolística: «Démoselo a Lamine, porque Messi ya tiene demasiados», sentenció la leyenda.

«El triunfo de Yamal en la final, la superioridad de Kane y el factor Messi»: los 5 puntos clave de la elección de Figo

Los hechos más importantes de las respuestas de Luís Figo sobre el Balón de Oro:

El ganador final — Lamine Yamal: El legendario futbolista otorgó el premio principal al joven talento del FC Barcelona, Yamal;

El factor de la colección de Messi: La elección de Yamal sobre Messi en la final se debió a la cantidad excesiva de trofeos que ya posee Leo;

Un talento superior a Mbappé: En el duelo más difícil de las semifinales, Figo optó por Yamal en lugar de Mbappé;

Kane superó a Haaland: Entre los dos grandes goleadores europeos, el veterano portugués eligió a Harry Kane;

La exclusión de Rodri y Dembélé: El centrocampista español Rodri perdió ante Yamal, y el francés Dembélé ante Messi.

Cuadro del Balón de Oro: El calendario de las etapas de elección de Luís Figo

Clasificación de la elección paso a paso entre las estrellas en la encuesta rápida:

Orden de las etapas Duelo de jugadores Ganador elegido por Figo Comentario sobre la elección Cuartos de final (1er duelo) Lionel Messi vs Ousmane Dembélé Lionel Messi Superioridad indiscutible de experiencia y genialidad Cuartos de final (2do duelo) Harry Kane vs Erling Haaland Harry Kane Capacidad goleadora y juego colectivo universal Cuartos de final (3er duelo) Rodri vs Lamine Yamal Lamine Yamal Energía juvenil, regate y futuro brillante Cuartos de final (4to duelo) Kylian Mbappé vs Khvicha Kvaratskhelia Kylian Mbappé Sentido del gol y superioridad en velocidad Semifinal (1er partido) Lionel Messi vs Harry Kane Lionel Messi Grandeza histórica y habilidad individual Semifinal (2do partido) Lamine Yamal vs Kylian Mbappé Lamine Yamal «Ambos lo merecen, pero la elección es Lamine» SUPERFINAL Lionel Messi vs Lamine Yamal LAMINE YAMAL (Elección absoluta) «Messi tiene demasiados premios, démoselo a Yamal»

Análisis futbolístico: ¿Por qué Figo eligió a Yamal en lugar de Messi?

Conclusiones de analistas deportivos internacionales y comentaristas:

«Necesidad de una nueva generación y relevo simbólico»: La era Messi-Ronaldo se convierte gradualmente en historia, y surgen jóvenes fenómenos como Lamine Yamal; la opinión de Figo refleja el deseo de la comunidad futbolística de ver nuevos héroes;

El impacto del juego del extremo del FC Barcelona: Yamal, capaz de ser protagonista a los 17-18 años en la Eurocopa y en grandes partidos, impresiona no solo a los fans, sino también a exganadores del Balón de Oro como Figo;

Competencia con Mbappé: La elección de Lamine sobre Kylian Mbappé en semifinales es una señal importante para el líder de Francia, lo que demuestra el atractivo mediático y deportivo actual de Yamal.

¿Crees que la propuesta de Luís Figo de dar el Balón de Oro a Lamine Yamal en lugar de a Lionel Messi es justa? ¿Es Yamal realmente más fuerte que Mbappé y otras estrellas en la actualidad? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este análisis con todos los amantes del fútbol!