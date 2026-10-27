Noche histórica: se anuncian los ganadores del Balón de Oro 2026 y el top 10

En el prestigioso teatro Palladium de Londres, capital de Inglaterra, se llevó a cabo la ceremonia de entrega del premio individual más importante del fútbol: el Balón de Oro 2026 El máximo galardón al mejor jugador del planeta fue otorgado solemnemente al delantero del Bayern Múnich y de la selección nacional de Inglaterra, Harry Kane, quien lo recibió con orgullo.

Esta victoria histórica marca el fin de una espera de 25 años para el fútbol inglés; el último representante británico en recibir este premio fue Michael Owen en 2001.

73 goles y una lluvia de trofeos: la temporada fenomenal de Kane

El goleador de 33 años registró resultados fantásticos la temporada pasada, sin dejar oportunidad a sus rivales:

Hegemonía total en Alemania: Como jugador del Bayern Múnich, el delantero ganó el título de la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa nacional en una sola temporada;

Máximo goleador de la temporada: Con un total de 73 goles anotados en todas las competiciones oficiales, fue nombrado el jugador más prolífico del mundo;

Éxito en el Mundial: Como capitán de la selección de Inglaterra, obtuvo la honorable medalla de bronce en la Copa del Mundo.

Top 10: Mbappé, Yamal y Messi quedaron atrás

Según los resultados de la votación, Harry Kane superó a estrellas como Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Lionel Messi para ocupar el primer lugar:

Lista del Top 10 masculino del Balón de Oro 2026: Harry Kane (Bayern Múnich, Inglaterra) — Ganador del premio; Kylian Mbappé (Real Madrid, Francia); Lamine Yamal (FC Barcelona, España); Rodri (FC Barcelona, España); Lionel Messi (Inter Miami, Argentina); Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Georgia); Ousmane Dembélé (PSG, Francia); Erling Haaland (Manchester City, Noruega); Michael Olise (Bayern Múnich, Francia); Fabián Ruiz (PSG, España).



El triplete de Alexia Putellas: un récord en el fútbol femenino

El Balón de Oro femenino también encontró a su ganadora:

Inigualable por tercera vez: La centrocampista de la selección española y del FC Barcelona, Alexia Putellas, fue reconocida por tercera vez en su carrera como la mejor futbolista del mundo;

Estatus legendario: Putellas rompe su propio récord y sigue siendo una de las jugadoras más laureadas en la historia del fútbol femenino moderno.

El Balón de Oro 2026 en resumen