Noche histórica: se anuncian los ganadores del Balón de Oro 2026 y el top 10

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Noche histórica: se anuncian los ganadores del Balón de Oro 2026 y el top 10

En el prestigioso teatro Palladium de Londres, capital de Inglaterra, se llevó a cabo la ceremonia de entrega del premio individual más importante del fútbol: el Balón de Oro 2026 El máximo galardón al mejor jugador del planeta fue otorgado solemnemente al delantero del Bayern Múnich y de la selección nacional de Inglaterra, Harry Kane, quien lo recibió con orgullo.

Esta victoria histórica marca el fin de una espera de 25 años para el fútbol inglés; el último representante británico en recibir este premio fue Michael Owen en 2001.

73 goles y una lluvia de trofeos: la temporada fenomenal de Kane

El goleador de 33 años registró resultados fantásticos la temporada pasada, sin dejar oportunidad a sus rivales:

  • Hegemonía total en Alemania: Como jugador del Bayern Múnich, el delantero ganó el título de la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa nacional en una sola temporada;

  • Máximo goleador de la temporada: Con un total de 73 goles anotados en todas las competiciones oficiales, fue nombrado el jugador más prolífico del mundo;

  • Éxito en el Mundial: Como capitán de la selección de Inglaterra, obtuvo la honorable medalla de bronce en la Copa del Mundo.

Top 10: Mbappé, Yamal y Messi quedaron atrás

Según los resultados de la votación, Harry Kane superó a estrellas como Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Lionel Messi para ocupar el primer lugar:

  • Lista del Top 10 masculino del Balón de Oro 2026:

    1. Harry Kane (Bayern Múnich, Inglaterra) — Ganador del premio;

    2. Kylian Mbappé (Real Madrid, Francia);

    3. Lamine Yamal (FC Barcelona, España);

    4. Rodri (FC Barcelona, España);

    5. Lionel Messi (Inter Miami, Argentina);

    6. Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Georgia);

    7. Ousmane Dembélé (PSG, Francia);

    8. Erling Haaland (Manchester City, Noruega);

    9. Michael Olise (Bayern Múnich, Francia);

    10. Fabián Ruiz (PSG, España).

El triplete de Alexia Putellas: un récord en el fútbol femenino

El Balón de Oro femenino también encontró a su ganadora:

  • Inigualable por tercera vez: La centrocampista de la selección española y del FC Barcelona, Alexia Putellas, fue reconocida por tercera vez en su carrera como la mejor futbolista del mundo;

  • Estatus legendario: Putellas rompe su propio récord y sigue siendo una de las jugadoras más laureadas en la historia del fútbol femenino moderno.

El Balón de Oro 2026 en resumen

Indicador

Detalles

Fecha de la ceremonia

26 de octubre de 2026

Lugar

Teatro Palladium, Londres (Reino Unido)

Ganador

Harry Kane (Bayern Múnich, Inglaterra)

Estadísticas de la temporada de Kane

73 goles, 3 trofeos de club, medalla de bronce en el Mundial

Importancia histórica

Primer inglés en ganar el premio desde 2001 (Michael Owen)

Ganadora femenina

Alexia Putellas (España, 3ª vez)

Balón de Oro 2026Harry KaneAlexia PutellasBayern MúnichFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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