El delantero del Bayern Múnich y de la selección de Inglaterra, Harry Kane, ve en Karim Benzema rasgos característicos de su propio estilo de juego. El futbolista inglés expresó su admiración por los movimientos, la lectura del campo y la habilidad del francés para organizar ataques. Además, Kane explicó el enfoque táctico único que le ayuda a aumentar su cifra de goles.

En el fútbol, la tarea de un delantero centro no consiste solo en marcar goles. Algunos jugadores influyen enormemente en el resultado organizando todo el ataque, creando oportunidades para sus compañeros y controlando el ritmo del juego. Harry Kane y Karim Benzema pertenecen a esta clase de delanteros universales.

Si bien Karim Benzema ganó el Balón de Oro en 2022, en 2026 este prestigioso premio fue para Harry Kane. El éxito de ambos demuestra que la imagen del delantero centro clásico está cambiando. Se distinguen no solo por sus acciones en el área, sino también por su lectura del juego, su posicionamiento y su participación en la construcción de ataques.

¿Qué valora Kane en el juego de Benzema?

En una entrevista con Foot Mercato, Harry Kane elogió el estilo de juego de Karim Benzema. El delantero inglés destacó que siempre ha seguido al futbolista francés y que observa muchos rasgos únicos en sus movimientos sobre el campo.

«Karim es un jugador increíble. Siempre he sido un gran admirador suyo. Sus logros con el Real Madrid en 2022 son realmente asombrosos», dijo Kane.

En su opinión, una de las características más importantes de Benzema es su capacidad para cambiar de posición según la situación. El futbolista francés, cuando es necesario, sale de su rol de delantero centro, baja a la zona media, actúa como un «diez», controla el ritmo y participa en la siguiente fase del ataque.

Al mismo tiempo, tiene la capacidad de encontrar zonas descuidadas por los defensas rivales y aparecer en el área en el momento justo. Kane considera que estos aspectos son de los más influyentes en el juego de Benzema.

«No siempre es necesario estar en el área»

El propio Kane utiliza un enfoque táctico similar. Según él, aunque puede haber diferencias físicas, sus estilos son cercanos en cuanto a inteligencia de juego, búsqueda de espacios libres y deseo de ayudar a sus compañeros.

«Nuestras capacidades físicas difieren un poco, pero veo muchas similitudes en nuestro estilo en cuanto a inteligencia de juego, búsqueda de espacios y el deseo de ayudar a nuestros compañeros.

Ambos hemos demostrado que no hace falta estar siempre en el área para marcar. Cuando bajo a recibir más cerca del centro del campo, tengo más ocasiones de gol, porque en esa zona los rivales no me marcan tan de cerca. Al retroceder y permitir que el juego fluya, los goles llegan solos», afirmó el delantero.

El secreto táctico detrás de los 73 goles de Kane

Uno de los aspectos clave del estilo de Harry Kane es sacar a la defensa rival de su posición y aprovechar los espacios vacíos. No se queda esperando pases entre los defensas; al contrario, a veces baja al centro del campo para ayudar a organizar el ataque.

Este movimiento obliga a los defensas rivales a tomar una decisión: ¿seguir a Kane y abandonar su posición o permitir que retroceda? Esta duda defensiva puede crear nuevas oportunidades para el ataque.

El futbolista inglés también considera como uno de sus puntos fuertes subir a la posición de «diez» y disparar desde el borde del área cuando la defensa rival retrocede.

«Subo a la posición de "diez" y, cuando la defensa rival retrocede, disparo desde el borde del área. Es uno de mis puntos más fuertes.

La temporada pasada fue el mejor ejemplo: marqué 73 goles. Es casi el doble que cualquier otro resultado que haya tenido en otra temporada», destacó Kane.

Estos comentarios de Kane demuestran que su capacidad goleadora no se limita a sus acciones en el área. Se convierte en un jugador peligroso al atraer a la defensa, organizar el juego, disparar desde lejos y participar en diversas etapas del ataque.

La similitud en el estilo de juego entre Karim Benzema y Harry Kane reside precisamente en esto: para ellos, la posición de delantero centro no limita sus movimientos en el campo. Al contrario, leer la situación correctamente, cambiar de posición a tiempo y aprovechar los huecos en la defensa rival son las claves fundamentales para aumentar su cuenta goleadora.