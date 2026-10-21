El PSG vence al Barça, el City arrolla al AEK y el Liverpool remonta
La 3ª jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League nos dejó un auténtico espectáculo de goles, intensidad y giros inesperados. Los grandes clubes del continente ofrecieron un despliegue futbolístico memorable.
En París, el PSG logró una victoria sólida ante el FC Barcelona, mientras que en Manchester, el recital de Phil Foden acabó con el AEK. En Anfield, en un duelo con 7 goles, el Liverpool protagonizó una remontada heroica.
El FC Barcelona, derrotado en París: 4-2
El duelo estelar de la jornada se vivió en París. Los pupilos de Luis Enrique impusieron un ritmo frenético ante los catalanes y se impusieron por 4-2:
Goles del PSG: Doué (38), Hernández (72), Vitinha (81) y Ruiz (86);
Goles del FC Barcelona: Espart (55) y Lamine Yamal (79).
PSG: Safonov — Hernández (Zaïre-Emery, 78), Pacho, Marquinhos (Zabarnyi, 59), Hakimi — Ruiz, Vitinha, Neves — Kvaratskhelia (Akliouche, 59), Dembélé (Torres, 20), Doué (Mayulu, 78).
FC Barcelona: García — Cancelo, Martín, Cubarsí, Espart (Balde, 74) — Pedri (Gavi, 60), Bernal (Rodri, 60) — Gordon, Olmo (Fermin, 27), Yamal — Raphinha (Adeyemi, 60).
Hat-trick de Foden: Manchester City— AEK 5-1
En Manchester, en el Etihad Stadium, el equipo de Maresca no dio ninguna opción a los griegos:
El hat-trick de Foden: Phil Foden anotó un triplete al marcar en tres ocasiones (minutos 34, 65 y 76);
Otros goles: Anderson (12) y Cherki (57) también se sumaron a la fiesta. Por parte de los visitantes, Pilios (52) anotó el único tanto.
Manchester City: Donnarumma — Lewis, Khusanov, Dias (Braithwaite, 82), Gvardiol (Reis, 72) — Anderson, Fernandes (Aït-Nouri, 72) — Foden, Cherki, Allan — Samba (Macaidou, 62).
AEK: Brignoli — Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios — Mayer, Arriaga (Gacinovic, 83), Marin (Koita, 46), Mário (Zubkov, 63) — Jovic (Vitalish, 83), Varga (Zini, 46).
Thriller de 7 goles en Anfield: el Liverpool remonta
Se vivió una batalla dramática en Merseyside. Tras ir perdiendo ante el Villarreal, los jugadores de Arne Slot dieron la vuelta al marcador para ganar 4-3:
Liverpool: Mac Allister (36, 65 doblete), Araujo (45+2) y Wirtz (68);
Villarreal: Mikautadze (4), Cardona (29) y Oluwaseyi (87).
Liverpool: Alisson — Araujo (Wirtz, 46), Gakpo (Gomez, 74), Van Dijk, Tsimikas — Mac Allister, Gravenberch, Nyoni (McConnell, 81) — Ngumoha (Barcola, 74), Koumas (Isak, 66), Gakpo.
Villarreal: Gulácsi — Cardona, Veiga, Navarro, Mourinho — Moleiro (Foyth, 54), Saliba (Oluwaseyi, 46), Buchanan (Freeman, 60) — Gueye, Mikautadze (Pérez, 60), Comesaña (Moreno, 78).
Resultados de los otros encuentros:
Stuttgart — Atlético 1-1
Goles: Leveling (36) — Álvarez (47).
Napoli — Bodø/Glimt 4-3
Goles: Politano (1), McTominay (41, 75 doblete), Bjørtuft (p.p.) — Hauge (27), Helmersen (62), Fet (90+4).
Roma — Slovan 4-0
Goles: Hermoso (21), Molina (39), Pisilli (52), Malen (58 pen).
Porto — PSV 0-1
Gol: Til (57).
Tras estos partidos, la clasificación general de la Champions League se vuelve aún más emocionante y competitiva.
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