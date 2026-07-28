Bomba de 100 millones del Liverpool: ¡Acuerdo cerrado con Barcola!

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Bomba de 100 millones del Liverpool: ¡Acuerdo cerrado con Barcola!

Otra gran bomba de fichajes en el fútbol europeo está a punto de estallar. El talentoso delantero de 23 años del PSG, Bradley Barcola, ha llegado a un acuerdo de principio con el Liverpool sobre los términos de su contrato personal.

Zamin.uz informa, basándose en los datos del conocido insider Nicolò Schira, los detalles más recientes y cruciales sobre este traspaso.

1. Contrato hasta 2032 y uno de los salarios más altos

Según fuentes fiables, las negociaciones entre el Liverpool y Bradley Barcola han concluido con éxito. El extremo francés ha acordado plenamente un contrato a largo plazo con el club de Merseyside hasta el verano de 2032 .

Según el nuevo acuerdo, se espera que el jugador de 23 años se convierta en una de las estrellas mejor pagadas de Anfield. El propio jugador apoya plenamente la idea de mudarse a la Premier League y, si los clubes llegan a un acuerdo, considera al Liverpool como su única y principal opción para continuar su carrera.

2. Costo del traspaso: El PSG pide 170 millones, el Liverpool quiere bajar el precio

El problema principal ahora son las negociaciones oficiales entre el Liverpool y el PSG. El club parisino no quiere dejar marchar fácilmente a su talento y lo valora en 170 millones de euros .

Aun así, los directivos del Liverpool esperan reducir las exigencias del PSG y están preparando una primera oferta oficial por un monto superior a 100 millones de euros para el gigante francés.

Principales indicadores del fichaje de Bradley Barcola por el Liverpool

Aspecto / Factor

Detalles

Jugador

Bradley Barcola (23 años, Francia)

Club actual

PSG (París)

Próximo club

Liverpool (Anfield)

Duración del contrato

Hasta el verano de 2032 (Largo plazo)

Precio pedido por el PSG

170 millones de euros

Oferta del Liverpool

Más de 100 millones de euros

Insider principal

Nicolò Schira

3. Estadísticas de Barcola en la temporada pasada

El delantero francés de 23 años demostró su gran rendimiento con el conjunto parisino la temporada pasada. Con su juego de calidad, sigue atrayendo la atención de los principales clubes de Europa.

  • Partidos jugados: 49 encuentros

  • Goles anotados: 13 goles

  • Asistencias: 6 asistencias

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La inversión de más de 100 millones de euros del Liverpool en su línea de ataque podría cambiar el equilibrio de poder en el fútbol europeo.

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¿Crees que Barcola vale sus más de 100 millones y podrá convertirse en la estrella principal del Liverpool? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

LiverpoolBradley BarcolaPSGNicolò Schira
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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