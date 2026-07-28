Otra gran bomba de fichajes en el fútbol europeo está a punto de estallar. El talentoso delantero de 23 años del PSG, Bradley Barcola, ha llegado a un acuerdo de principio con el Liverpool sobre los términos de su contrato personal.

Zamin.uz informa, basándose en los datos del conocido insider Nicolò Schira, los detalles más recientes y cruciales sobre este traspaso.

1. Contrato hasta 2032 y uno de los salarios más altos

Según fuentes fiables, las negociaciones entre el Liverpool y Bradley Barcola han concluido con éxito. El extremo francés ha acordado plenamente un contrato a largo plazo con el club de Merseyside hasta el verano de 2032 .

Según el nuevo acuerdo, se espera que el jugador de 23 años se convierta en una de las estrellas mejor pagadas de Anfield. El propio jugador apoya plenamente la idea de mudarse a la Premier League y, si los clubes llegan a un acuerdo, considera al Liverpool como su única y principal opción para continuar su carrera.

2. Costo del traspaso: El PSG pide 170 millones, el Liverpool quiere bajar el precio

El problema principal ahora son las negociaciones oficiales entre el Liverpool y el PSG. El club parisino no quiere dejar marchar fácilmente a su talento y lo valora en 170 millones de euros .

Aun así, los directivos del Liverpool esperan reducir las exigencias del PSG y están preparando una primera oferta oficial por un monto superior a 100 millones de euros para el gigante francés.

Principales indicadores del fichaje de Bradley Barcola por el Liverpool

Aspecto / Factor Detalles Jugador Bradley Barcola (23 años, Francia) Club actual PSG (París) Próximo club Liverpool (Anfield) Duración del contrato Hasta el verano de 2032 (Largo plazo) Precio pedido por el PSG 170 millones de euros Oferta del Liverpool Más de 100 millones de euros Insider principal Nicolò Schira

3. Estadísticas de Barcola en la temporada pasada

El delantero francés de 23 años demostró su gran rendimiento con el conjunto parisino la temporada pasada. Con su juego de calidad, sigue atrayendo la atención de los principales clubes de Europa.

Partidos jugados: 49 encuentros

Goles anotados: 13 goles

Asistencias: 6 asistencias

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La inversión de más de 100 millones de euros del Liverpool en su línea de ataque podría cambiar el equilibrio de poder en el fútbol europeo.

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