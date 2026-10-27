El PSG es nombrado mejor club del mundo por segundo año consecutivo

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El PSG es nombrado mejor club del mundo por segundo año consecutivo

Durante la prestigiosa ceremonia celebrada en el teatro Palladium de Londres, Inglaterra, el Balón de Oro 2026 anunció oficialmente los nombres de los mejores clubes del planeta. El premio principal en la categoría masculina fue otorgado por segundo año consecutivo al club francés PSG club.

Los parisinos vivieron uno de los periodos más brillantes de su historia tras lograr éxitos importantes en todas las competiciones la temporada pasada, lo que justificó este alto reconocimiento.

La hegemonía inigualable del PSG: Otra consagración tras el triplete

El gigante francés mostró una superioridad absoluta la temporada pasada, no solo a nivel nacional, sino también en el escenario internacional:

  • Triunfo en la Champions League:El PSG levantó el trofeo de la competición más prestigiosa de Europa, la UEFA Champions League, por segunda vez consecutiva;

  • Palmarés nacional: El equipo ganó el campeonato nacional, la Ligue 1, así como la Supercopa de Francia;

  • 2.º premio consecutivo: Tras ser nombrado mejor club masculino del año el año pasado, los parisinos mantuvieron su título superando a rivales formidables como el Arsenal y el Bayern Múnich.

El FC Barcelona recupera la cima del fútbol femenino

En la categoría femenina, el prestigioso premio también fue entregado a su ganador:

  • La victoria de las catalanas: El premio al mejor club femenino del año fue otorgado al equipo del FC Barcelona, ganador de la UEFA Champions League; Cambio histórico:

  • Mientras que el premio fue para el Arsenal el año pasado, el FC Barcelona volvió a la cima este año. Detalles de los clubes del año en el Balón de Oro 2026

Categoría

Club ganador

Principales éxitos

Ganador anterior

Mejor club masculino del año

PSG

(Francia) Ganador de la Champions, campeón de Ligue 1, ganador de la Supercopa de Francia

PSG

Mejor club femenino del año

FC Barcelona

(España) Campeón de la UEFA Champions League

Arsenal

Lugar del evento

Teatro Palladium, Londres

26 de octubre de 2026

Balón de Oro 2026PSGFC BarcelonaUEFA Champions LeagueFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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