El caso financiero más sonado en torno a la Premier League inglesa del Manchester City ha comenzado a afectar directamente el destino de su plantilla estelar. Según información exclusiva publicada por el influyente medio británico TEAMtalk el talentoso extremo francés de los «Citizens», Rayan Cherki, considera seriamente continuar su carrera en otro equipo ante la probabilidad de un desenlace negativo en el caso judicial del club.

Si se aplicaran sanciones como el descenso a una división inferior o la expulsión total de la Premier League al club de Manchester, los principales clubes europeos estarían listos para iniciar una caza masiva por el talento de 23 años.

El PSG y el Liverpool se unen a la lucha: La carrera por el fichaje se intensifica

La incertidumbre sobre el futuro de Cherki ha movilizado a los grandes actores del mercado de fichajes:

Objetivos de invierno y verano: El club francés PSG y el inglés Liverpool se han convertido en los principales candidatos para fichar a Rayan Cherki;

Planes establecidos: Ambos gigantes siguen la situación de cerca y se preparan para formalizar la candidatura del jugador en el próximo mercado de invierno, o a más tardar el próximo verano;

Otros interesados: Anteriormente, la prensa europea había informado en varias ocasiones que el Chelsea, el Barcelona y el Real Madrid también mostraban un gran interés por el extremo francés.

Un contrato largo hasta 2030: El mecanismo de protección del City

Rayan Cherki Manchester Cityse convirtió rápidamente en una pieza fundamental del ataque del equipo tras su llegada:

Contrato a largo plazo: El contrato laboral actual entre el jugador y el club previsto hasta 2030 es considerado por los «Citizens» como un activo estratégico;

Cláusulas de fuerza mayor: Sin embargo, si el estatus del club en la primera división está en riesgo, incluso estos contratos largos no pueden garantizar la retención de los mejores jugadores;

Ambiciones del jugador: En su mejor momento, el extremo no oculta su intención de luchar por la Champions League y los títulos de las cinco grandes ligas europeas.

Un momento crucial a la espera del veredicto

«Manchester City» : el proceso judicial en curso sobre las irregularidades financieras se ha convertido en uno de los periodos más peligrosos de la historia del club:

Amenaza de expulsión: Si la comisión independiente prueba las acusaciones y decide expulsar al club de la Premier League, las estrellas del equipo tendrán la posibilidad de renegociar sus contratos o ser puestas en el mercado;

Riesgo de desmantelamiento: La situación de Cherki es solo la punta del iceberg, y se informa que muchas otras estrellas del primer equipo han dado instrucciones a sus agentes para preparar alternativas.

Mientras se espera una gran conmoción en el fútbol europeo, el futuro de Rayan Cherki en el Etihad depende directamente de las decisiones legales que se tomen en los tribunales.