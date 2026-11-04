El PSG imparable: los pupilos de Luis Enrique alcanzan las 10 victorias consecutivas

El Paris Saint-Germain, vigente campeón de la UEFA Champions League y de la Ligue 1, continúa su marcha triunfal en todas las competiciones. El club parisino, dirigido por Luis Enrique, recibió al Villarreal español en la Champions League, derrotándolo con un contundente 6-0 y extendiendo su racha de victorias consecutivas a 10 partidos.

36 goles y triunfos consecutivos ante grandes equipos

Los parisinos perdieron por última vez el 4 de septiembre en un partido de la Ligue 1 contra el Mónaco. Tras esa derrota, el equipo se convirtió en una fuerza imparable, ganando cada uno de sus 10 encuentros siguientes. Durante esta racha, fueron derrotados gigantes como el Olympique de Marsella (2-1), Manchester City (4-2) y el FC Barcelona (4-2). En total, en 10 partidos, los parisinos marcaron 36 goles y solo encajaron 9.

Estadísticas de la racha de 10 victorias del PSG

Indicadores Detalles y resultados Racha de victorias 10 partidos consecutivos Resultado del último partido PSG 6-0 Villarreal (Champions League) Última derrota 4 de septiembre (contra Mónaco, Ligue 1) Victorias destacadas de la racha Olympique de Marsella (2-1), Manchester City (4-2), FC Barcelona (4-2) Diferencia de goles 36:9 (+27 goles) Próximo partido oficial 7 de noviembre, contra el Troyes (en casa)

Próxima prueba: el duelo contra el Troyes

El equipo de Luis Enrique disputará su próximo partido oficial el 7 de noviembre en el Parque de los Príncipes como parte del campeonato francés, donde los parisinos recibirán al Troyes.

¿Crees que el PSG de Luis Enrique podrá defender su título de Champions League esta temporada y mantener su hegemonía?

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