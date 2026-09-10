Noche sensacional en la Champions: PSG, Arsenal y Liverpool ganan

Los choques de la 1ª jornada de la Champions League terminaron con un drama futbolístico y una lluvia de goles. Los grandes de Europa demostraron sus ambiciones: en París, el PSG aplastó a su rival; en Anfield, el Liverpool remontó ante el Atlético; y en Nápoles, el Arsenal logró una victoria táctica. ¿Quiénes marcaron hat-tricks y dobletes? ¿Cómo remontó el Liverpool? ¿Quién fue el héroe de los Gunners? Al final del artículo, todos los detalles, goleadores y alineaciones oficiales.

Festival de goles en París y hat-trick de Torres

El encuentro entre el PSG y el Slovan Bratislava en la capital francesa fue dominado totalmente por los locales:

Doblete rápido de Dembélé: En los minutos 17 y 23, Ousmane Dembélé marcó dos veces, asegurando un inicio sólido para los parisinos;

El recital de Ferran Torres: El héroe del partido, Ferran Torres, anotó un hat-trick en los minutos 31, 47 y 57, brillando desde la primera jornada;

Ruiz cierra el festival y gol visitante: Aunque Kamara descontó para el Slovan en el minuto 59, Fabián Ruiz sentenció el 6-1 en el minuto 87.

«Controlamos el juego. Esta eficacia ofensiva nos da mucha confianza para el resto de la fase», señaló el cuerpo técnico parisino.

Remontada dramática en Anfield y 3 puntos clave en Nápoles

Los otros dos duelos centrales fueron igual de intensos:

La fuerza de voluntad del Liverpool: El Atlético de Madrid se adelantó con gol de Marcos Llorente (17'). Pero los 'Reds' no se rindieron: Dominik Szoboszlai empató (40') y Alexis Mac Allister selló el 2-1 en el minuto 50.

El golpe decisivo de Ødegaard en Nápoles: En un duelo cerrado, un solo gol decidió el destino. En el minuto 75, el capitán del Arsenal, Martin Ødegaard, batió al portero suplente, dando 3 puntos valiosos a los londinenses.

Resultados oficiales y alineaciones

Aquí están los detalles completos de las actas de esta noche llena de emociones. La conclusión principal es que, en la primera jornada, Liverpool, Arsenal y PSG reafirmaron su estatus sumando 3 puntos vitales. Las estadísticas oficiales fueron:

Liverpool – Atlético 2-1 Goles: Dominik Szoboszlai (40), Alexis Mac Allister (50) — Marcos Llorente (17). Liverpool: Alisson, van Dijk, Gakpo, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Araújo, Ngumoha, Barcola, Mac Allister, Isak. Atlético: Oblak, Romero, Pubill, Hancko, Llorente, Koke (Lookman, 59), Kang-in Lee (Grimaldo, 59), Barrios, Baena, Simeone, Álvarez.

Napoli – Arsenal 0-1 Gol: Martin Ødegaard (75). Napoli: Meret (Milinković-Savić, 46), di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Olivera, Lobotka, Gilmour, Politano, De Bruyne, Alisson, Højlund. Arsenal: Raya, White, Inakpiye, Gabriel, Konsa, Rice, Merino, Ødegaard, Saka, Eze, Gyökeres.

PSG – Slovan 6-1 Goles: Ousmane Dembélé (17, 23), Ferran Torres (31, 47, 57), Fabián Ruiz (87) — Kamara (59). PSG: Safonov, Hakimi, Pacho, Mendes, Zabarnyi, Vitinha, Ruiz, Fernandes, Dembélé, Akliouche, Torres. Slovan: Takáč, Blackman, Bajrić, Marković, Kružliak, Martínez, Pokorný, Barseghyan, Ibrahim (Mustafić, 60), Kamara, Šporar.

¿Qué equipo te impresionó más esta noche: el PSG, el Liverpool o el Arsenal? ¡Deja tu opinión en los comentarios!