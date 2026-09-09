Anunciadas las alineaciones titulares para el Liverpool – Atlético y Napoli – Arsenal

La primera jornada de la nueva temporada de la UEFA Champions League continúa ofreciendo una verdadera fiesta del fútbol en todo el continente. Esta noche, tres grandes clubes favoritos del torneo —Liverpool y Arsenal, junto al campeón francés, el PSG— saltan al campo. Cada partido promete ser un test histórico y una prueba para los nuevos fichajes. Antes del inicio a las 23:59 (hora de Taskent), los entrenadores han anunciado sus alineaciones oficiales. ¿Qué estrellas saldrán en Anfield contra el Atlético? ¿Qué fuerzas han desplegado Napoli y Arsenal para el choque central, y cómo se verá el ataque del PSG? Al final del artículo, revelamos los protocolos oficiales y los detalles de los onces iniciales.

Duelo sangriento en Anfield: las brillantes alineaciones de Liverpool y Atlético

El enfrentamiento entre los gigantes ingleses y españoles promete intensidad desde los primeros minutos:

El núcleo renovado del Liverpool: Alisson en la portería; en defensa, el capitán van Dijk, Gakpo y Kerkez; en el medio y las bandas, Wirtz, Szoboszlai, Araujo, Ngumoha, Barcola, Mac Allister; en punta, Isak.

La defensa de hierro y el ataque del Atlético: Jan Oblak en la portería; en defensa, Romero, Pubill, Hancko; en el mediocampo, Llorente, el capitán Koke, Kang-in Lee, Barrios, Baena; delante, el dúo Simeone y Julián Álvarez en busca de goles.

«Las noches de Champions en Anfield siempre tienen una magia especial. Ni el Liverpool ni el Atlético de Simeone quieren perder puntos», señalan los analistas internacionales.

Duelo crucial en Nápoles y batalla en París

Los otros dos partidos centrales de la noche también contarán con estrellas mundiales en el campo:

Choque Napoli – Arsenal: Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera, Lobotka, Gilmour, Politano, De Bruyne, Alisson, Højlund; Arsenal: Raya, White, Inakpiye, Gabriel, Konsa, Rice, Merino, Ødegaard, Saka, Eze, Gyökeres.

Partido PSG – Slovan: PSG: Safonov, Hakimi, Pacho, Mendes, Zabarnyi, Vitinha, Ruiz, Fernandes, Dembélé, Akliouche, Torres; Slovan: Takáč, Blackman, Bajrić, Marković, Kružliak, Martínez, Pokorný, Barseghyan, Ibrahim, Kamara, Šporar.



Hora de inicio de los superduelos nocturnos

La cuestión más importante para los aficionados es saber cuándo comienzan estos partidos candentes de la Champions y cuál atraerá a más espectadores. La conclusión más importante es, que los partidos Liverpool – Atlético, Napoli – Arsenal y PSG – Slovan de la 1ª jornada de la Champions League comenzarán simultáneamente a las 23:59 Estos encuentros, ricos en nuevos fichajes y esquemas tácticos, son cruciales para establecer la posición inicial de los grandes clubes en la tabla general.

¿Cuál de estos partidos nocturnos crees que será el más disputado y con más goles: Liverpool – Atlético o Napoli – Arsenal? ¿Podrá el PSG ganar cómodamente en casa contra el Slovan? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte los detalles de esta noche de Champions con tus amigos!