Anunciadas las alineaciones para el PSG – Barcelona y otros partidos clave

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Anunciadas las alineaciones para el PSG – Barcelona y otros partidos clave

En el marco de la 3ª jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, los duelos estelares entre los mejores clubes del continente están a punto de comenzar. En breve, los aficionados serán testigos de una serie de enfrentamientos intensos y cruciales.

Antes del inicio de los encuentros, los entrenadores han anunciado oficialmente las alineaciones titulares. Todos los partidos comenzarán a las 00:00 .

PSG – Barcelona: El duelo estelar en París

En el partido más esperado de la noche, los pupilos de Luis Enrique y Hansi Flick se medirán en un choque de alto nivel.

  • PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Kvaratskhelia, Ruiz, Dembélé, Doué, Vitinha, Hernández, Pacho, Neves;

  • Barcelona: García, Cancelo, Cubarsí, Pedri, Yamal, Raphinha, Espart, Gordon, Martín, Olmo, Bernal.

Liverpool – Villarreal: La prueba en Anfield

Los de Merseyside reciben en casa al peligroso representante español, el «submarino amarillo».

  • Liverpool: Alisson, Araújo, Jota, van Dijk, Tsimikas, Nyoni, Gravenberch, Mac Allister, Gakpo, Ngumoha, Koumas;

  • Villarreal: Gulácsi, Mouriño, Navarro, Veiga, Cardona, Comesaña, Gueye, Saliba, Buchanan, Moleiro, Mikautadze.

Stuttgart – Atlético de Madrid: Batalla en Alemania

El conjunto madrileño, dirigido por Diego Simeone, viaja a Alemania para enfrentarse al equipo de la Bundesliga.

  • Stuttgart: Seimen, Hendriks, Vagnoman, Stiller, Mittelstädt, Führich, El Khannouss, Leweling, Prömel, Chabot, Undav;

  • Atlético: Oblak, Llorente, Hancko, Pubill, Grimaldo, Barrios, Baena, Simeone, Hjulmand, David, Álvarez.

Todos los partidos comenzarán simultáneamente a las 00:00 y se espera que cambien significativamente la situación en la tabla general del torneo.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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