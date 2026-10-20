Anunciadas las alineaciones para el PSG – Barcelona y otros partidos clave
En el marco de la 3ª jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, los duelos estelares entre los mejores clubes del continente están a punto de comenzar. En breve, los aficionados serán testigos de una serie de enfrentamientos intensos y cruciales.
Antes del inicio de los encuentros, los entrenadores han anunciado oficialmente las alineaciones titulares. Todos los partidos comenzarán a las 00:00 .
PSG – Barcelona: El duelo estelar en París
En el partido más esperado de la noche, los pupilos de Luis Enrique y Hansi Flick se medirán en un choque de alto nivel.
PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Kvaratskhelia, Ruiz, Dembélé, Doué, Vitinha, Hernández, Pacho, Neves;
Barcelona: García, Cancelo, Cubarsí, Pedri, Yamal, Raphinha, Espart, Gordon, Martín, Olmo, Bernal.
Liverpool – Villarreal: La prueba en Anfield
Los de Merseyside reciben en casa al peligroso representante español, el «submarino amarillo».
Liverpool: Alisson, Araújo, Jota, van Dijk, Tsimikas, Nyoni, Gravenberch, Mac Allister, Gakpo, Ngumoha, Koumas;
Villarreal: Gulácsi, Mouriño, Navarro, Veiga, Cardona, Comesaña, Gueye, Saliba, Buchanan, Moleiro, Mikautadze.
Stuttgart – Atlético de Madrid: Batalla en Alemania
El conjunto madrileño, dirigido por Diego Simeone, viaja a Alemania para enfrentarse al equipo de la Bundesliga.
Stuttgart: Seimen, Hendriks, Vagnoman, Stiller, Mittelstädt, Führich, El Khannouss, Leweling, Prömel, Chabot, Undav;
Atlético: Oblak, Llorente, Hancko, Pubill, Grimaldo, Barrios, Baena, Simeone, Hjulmand, David, Álvarez.
Todos los partidos comenzarán simultáneamente a las 00:00 y se espera que cambien significativamente la situación en la tabla general del torneo.
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