Lille — Galatasaray: alineaciones y directo

·8·Deportes
Lille — Galatasaray: alineaciones y directo

El partido de la Champions League entre Lille y Galatasaray comenzará el 21 de octubre a las 21:45 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Lille: 1. Ozer B., 4. Alexsandro, 21. André B. (capitán), 7. Bakwa D., 6. Bentaleb N., 35. Diaoun S., 38. Goffi M., 10. Haraldsson H., 17. Mukau N., 3. Ngoy N., 24. Verdonk K.

Suplentes del Lille: 26. Kosse I., 12. Gill O., 9. Giroud O., 14. Kergor M., 23. Nianzou T., 19. Onal B., 15. Perraud R., 28. Perrin G., 50. Sajus T., 2. Srdanovic L.

Entrenador del Lille: Ancelotti C.

Alineación inicial del Galatasaray: 1. Cakir U., 11. Akgun Y., 42. Bardakci A. (capitán), 83. Batrakov A., 8. Gabriel Sara, 4. Jakobs I., 45. Osimhen V., 7. Sallai R., 6. Sanchez D., 34. Torreira L., 53. Yilmaz B.

Suplentes del Galatasaray: 3. Bitshiabu E., 17. Elmali E., 21. Gul D., 20. Gundogan I., 19. Guvenc G., 99. Lemina M., 73. Luz B., 74. Nhaga R., 10. Sane L., 90. Singo W., 18. Ugochukwu L., 24. Yilmaz J.

Entrenador del Galatasaray: Buruk O.

LilleGalatasarayChampions LeagueFútbolDirecto
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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