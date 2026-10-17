Lille — Brest: alineaciones y directo

44 Romain Perraud (Lille) metió un gran centro al área, pero un defensa logró bloquearlo y despejó el peligro con facilidad.

43 Clément Turpin no pudo pasar por alto la dura falta de Ludovic Ajorque (Brest) y tocó el silbato.

41 Ethan Mbappé (Lille) centra al área desde la banda, pero su centro es bloqueado.

38 Dylan Bakwa (Lille) y Romain Perraud intentaron combinar con pases cortos a dos yardas de distancia, pero la defensa rival robó el balón.

36 El partido está detenido momentáneamente, Ethan Mbappé (Lille) está lesionado y las asistencias médicas deben entrar.

34 Adeagan Goffi (Lille) controló el balón con el pecho y remató de primeras desde dentro del área, pero se marchó rozando el poste izquierdo.

33 Dylan Bakwa (Lille) envía el balón al área, pero los defensas rivales despejan para alejar el peligro.

32 El Lille parece estar encontrando su juego y controla el balón. Esperan el momento oportuno para crear nuevas ocasiones de ataque.

30 Parece que Ngalayel Mukau (Lille) ve la tarjeta roja por una entrada dura. Clément Turpin no va a tolerar este tipo de acciones en el campo y pita la falta.

29 Dylan Bakwa (Lille) centra al interior del área. Desafortunadamente, los defensas rivales despejan fácilmente el centro y se hacen con el balón.

27 Tras un libre directo desde media distancia ejecutado por Brest, el centro fue bloqueado por uno de los defensas.

27 Ethan Mbappé (Lille) agarra a su rival para evitar que controle el balón y el árbitro, tras ver claramente la acción, señala falta.

24 Benjamin André (Lille) comete una dura falta en la lucha por el balón, y Clément Turpin detiene el juego para señalar tiro libre.

22 El árbitro Clément Turpin hace sonar el silbato. Hugo Magnetti (Brest) comete falta por juego peligroso.

21 El Brest controla actualmente el balón por todo el campo, pero la defensa está haciendo un gran trabajo para interrumpir su posesión.

17 Adeagan Goffi (Lille) recibe un buen pase y dispara. Su remate desde fuera del área se marcha rozando el poste izquierdo.

17 El Lille gana un saque de esquina.

16 Los defensas rivales le dieron espacio a Ethan Mbappé (Lille), y él no desaprovechó la oportunidad de rematar desde dentro del área. Sacó un buen disparo hacia la esquina inferior derecha, pero Egil Selvik hizo una parada para evitar el gol.

13 Kamory Doumbia (Brest) recibe una tarjeta amarilla de Clément Turpin por una falta sobre un adversario.

13 Se ejecutó el córner, pero el Brest no lo aprovechó, el defensa despejó el balón.

11 El centro del libre directo de media distancia ejecutado por el Lille fue bloqueado por uno de los defensores.

10 Ludovic Ajorque (Brest) comete falta y el árbitro hace sonar el silbato.

9 Joris Chotard (Brest) comete falta y Clément Turpin hace sonar su silbato por la infracción.

9 Dylan Bakwa (Lille) centra al área, pero uno de los defensas despeja el peligro.

6 El balón salió del campo. El Brest sacará de esquina.

6 ¡Gol! Mama Baldé (Brest) la empujó con el cuerpo superando al portero. He aquí un claro ejemplo de tener la suerte de tu lado. 0:1.

4 Lille está jugando muy bien en equipo, controlando el balón con muchos pases cortos. Si quieren encontrar un hueco en la defensa y marcar, la paciencia es el factor clave.

3 Clément Turpin ve la jugada con claridad y señala falta de Benjamin André (Lille).

2 Los jugadores del Lille intentan crear una ocasión de gol con juego combinativo, pero tendrán que esperar ya que pierden el balón por un pase impreciso.

1 Лил ўйинчиларидан бири олдинга ўтиб кетди ва ҳакам ўйиндан ташқари ҳолат учун ҳуштагини чалди.

1 ¡El partido de hoy acaba de empezar, disfruten del juego!

23:45 Saca de centro el Lille.

23:45 El partido de hoy será dirigido por Clément Turpin.

23:45 Partido: Lille - Brest. Marcador: -. Comentario: Ya conocemos las alineaciones titulares. Puedes encontrarlas en los detalles de este partido.