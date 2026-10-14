«Nunca he visto nada igual»: Rodri habla sobre el partido contra el Galatasaray

En el marco de la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League, el club catalán FC Barcelona visitó el ardiente estadio de Estambul para enfrentarse al Galatasaray y logró una victoria contundente por 4:1 Tras el encuentro, el experimentado centrocampista de los «azulgranas» Rodri Hernández compartió sus impresiones sobre el partido, destacando la presión sin precedentes creada por los aficionados locales.

Aunque el centrocampista español ha jugado en muchos grandes estadios a lo largo de su carrera, no ocultó que el ambiente en Estambul le dejó verdaderamente impresionado.

Rodri: «Nunca he visto una presión así en mi carrera»

El líder de los catalanes describió la dificultad del encuentro en Estambul de la siguiente manera:

Un partido difícil: «Fue un partido muy duro. Jugar contra el Galatasaray en su estadio siempre ha sido complejo. Sabíamos que la afición ejercería mucha presión, pero nunca he visto nada igual en mi vida», declaró Rodri.

Un ambiente increíble: «Sus silbidos cuando el rival tiene el balón y el apoyo apasionado a sus propios jugadores es algo simplemente increíble», admitió el jugador ante la intensidad de los fans turcos.

Del 0:1 al 4:1: La respuesta contundente de los catalanes

Aunque el encuentro comenzó bajo la presión ofensiva de los locales, el FC Barcelona logró tomar el control del juego:

Resistencia en la primera parte: El Galatasaray abrió el marcador al principio, haciendo vibrar las gradas e intentando dominar la primera mitad;

El giro en la segunda parte: Tras el descanso, los pupilos de Hansi Flick cambiaron radicalmente el rumbo del partido, anotando cuatro goles consecutivos para sellar un 4:1 rotundo y una remontada convincente.

Un nuevo reto: El viaje a París

Tras asegurar 3 puntos importantes en Estambul, al FC Barcelona le espera un desafío internacional aún más complejo: