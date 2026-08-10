Súper fichaje en el Manchester City: acuerdo alcanzado con Ayyoub Bouaddi

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Súper fichaje en el Manchester City: acuerdo alcanzado con Ayyoub Bouaddi

El «Manchester City» está muy cerca de fichar al centrocampista del «Lille», el talentoso Ayyoub Bouaddi. Así lo informó el reconocido insider y periodista deportivo Fabrizio Romano.

El equipo de Enzo Maresca lidera la carrera por hacerse con uno de los jóvenes futbolistas considerados más talentosos de la nueva generación.

Acuerdo personal y contrato hasta 2031

Según la información de la fuente:

  • Los «Citizens» han acordado por completo las condiciones del contrato personal con el centrocampista marroquí de 18 años.

  • Actualmente, los clubes se encuentran en la fase final de las negociaciones sobre el importe definitivo del traspaso y las condiciones de pago.

  • Se espera que Ayyoub Bouaddi firme con el club de Mánchester hasta el verano de 2031 un contrato de larga duración.

Estadísticas en el Lille y gran actuación en el Mundial 2026

A pesar de su corta edad, Ayyoub Bouaddi ya ha acumulado una gran experiencia al más alto nivel.

Con el primer equipo del «Lille», disputó 96 partidos oficiales y dio 4 asistencias.

Además, el centrocampista se convirtió en una de las figuras principales de la selección marroquí en el Mundial 2026 . Fue titular en los 5 partidos del torneo y logró llamar la atención de los grandes clubes con su juego sólido y fiable.

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Shuhrat Razzakov
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