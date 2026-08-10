Súper fichaje en el Manchester City: acuerdo alcanzado con Ayyoub Bouaddi

El «Manchester City» está muy cerca de fichar al centrocampista del «Lille», el talentoso Ayyoub Bouaddi. Así lo informó el reconocido insider y periodista deportivo Fabrizio Romano.

El equipo de Enzo Maresca lidera la carrera por hacerse con uno de los jóvenes futbolistas considerados más talentosos de la nueva generación.

Acuerdo personal y contrato hasta 2031

Según la información de la fuente:

Los «Citizens» han acordado por completo las condiciones del contrato personal con el centrocampista marroquí de 18 años.

Actualmente, los clubes se encuentran en la fase final de las negociaciones sobre el importe definitivo del traspaso y las condiciones de pago.

Se espera que Ayyoub Bouaddi firme con el club de Mánchester hasta el verano de 2031 un contrato de larga duración.

Estadísticas en el Lille y gran actuación en el Mundial 2026

A pesar de su corta edad, Ayyoub Bouaddi ya ha acumulado una gran experiencia al más alto nivel.

Con el primer equipo del «Lille», disputó 96 partidos oficiales y dio 4 asistencias.

Además, el centrocampista se convirtió en una de las figuras principales de la selección marroquí en el Mundial 2026 . Fue titular en los 5 partidos del torneo y logró llamar la atención de los grandes clubes con su juego sólido y fiable.

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