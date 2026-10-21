Un doble campeón asiático de 7 años recibe 10.000 dólares y un televisor

El joven ajedrecista uzbeko Muhammadyusuf Bahromov fue premiado con 10.000 dólares y un televisor por sus victorias en una competición internacional. Así lo informó la Federación de Ajedrez de Uzbekistán.

Muhammadyusuf Bahromov se proclamó campeón en las modalidades de ajedrez clásico y blitz en la categoría sub-7 durante el 20º Campeonato Asiático de Ajedrez Escolar, celebrado en la región de Tula, Rusia. De este modo, se convirtió en doble campeón de Asia.

El joven ajedrecista recibió un premio en metálico y un televisor por sus logros.