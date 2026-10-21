Un doble campeón asiático de 7 años recibe 10.000 dólares y un televisor

·14·Deportes
Un doble campeón asiático de 7 años recibe 10.000 dólares y un televisor

El joven ajedrecista uzbeko Muhammadyusuf Bahromov fue premiado con 10.000 dólares y un televisor por sus victorias en una competición internacional. Así lo informó la Federación de Ajedrez de Uzbekistán.

Muhammadyusuf Bahromov se proclamó campeón en las modalidades de ajedrez clásico y blitz en la categoría sub-7 durante el 20º Campeonato Asiático de Ajedrez Escolar, celebrado en la región de Tula, Rusia. De este modo, se convirtió en doble campeón de Asia.

El joven ajedrecista recibió un premio en metálico y un televisor por sus logros.

Muhammadyusuf BahromovFederación de Ajedrez de UzbekistánCampeonato Asiático de Ajedrez EscolarTulaRusia
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva17 octubre 21:21Los héroes de la Olimpiada de ajedrez galardonados con altos premios estatalesLos héroes de la Olimpiada de ajedrez galardonados con altos premios estatales28 septiembre 22:04«Generación dorada»: Shavkat Mirziyoyev felicita a los ajedrecistas uzbekos«Generación dorada»: Shavkat Mirziyoyev felicita a los ajedrecistas uzbekos27 septiembre 21:38Un dron cayó sobre un centro de Wildberries en la región de Tula: una persona heridaUn dron cayó sobre un centro de Wildberries en la región de Tula: una persona herida5 agosto 08:54Medalla de bronce: el equipo paralímpico de ajedrez de Uzbekistán sube al podioMedalla de bronce: el equipo paralímpico de ajedrez de Uzbekistán sube al podio18 septiembre 06:35Tohirjonova triunfa en Granada y mejora notablemente su rankingTohirjonova triunfa en Granada y mejora notablemente su ranking3 agosto 15:29
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino