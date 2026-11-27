Durante el match por el campeonato mundial de ajedrez que se celebra en Ginebra, Suiza, el gran maestro uzbeko Javohir Sindarov y su equipo disfrutan de platos nacionales uzbekos. Para atender al deportista durante la prestigiosa competición, que durará unas tres semanas, dos expertos cocineros uzbekos que trabajan en varios países europeos han sido invitados. «El estado de ánimo del deportista también depende de su alimentación» Así lo declaró el jefe del departamento de relaciones internacionales de la Federación de Ajedrez de Uzbekistán, Saidmurod Dilmurodov The Indian Express en una entrevista con el medio. Destacó que el ajedrez cuenta con apoyo estatal y que se ha destinado un presupuesto importante para que Javohir se prepare a fondo para el duelo por el título:

«Como el estado de ánimo del deportista también depende de su alimentación, nuestro equipo buscó crear un entorno cómodo con platos familiares. Los uzbekos valoran mucho su cocina nacional», dijo Saidmurod Dilmurodov. El representante de la federación añadió que se espera que muchos compatriotas que residen en Europa Javohir Sindarovacudan a Ginebra para apoyarlo directamente. En Uzbekistán hay grandes expectativas puestas en el ajedrecista y este torneo tiene una importancia especial para el deporte nacional. Cabe recordar que, en la rueda de prensa previa al duelo por el título, Javohir Sindarov mencionó que no tendría problemas en probar la gastronomía de otros países.