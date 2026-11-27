Cocineros uzbekos invitados a Ginebra para Javohir Sindarov
Durante el match por el campeonato mundial de ajedrez que se celebra en Ginebra, Suiza, el gran maestro uzbeko Javohir Sindarov y su equipo disfrutan de platos nacionales uzbekos. Para atender al deportista durante la prestigiosa competición, que durará unas tres semanas, dos expertos cocineros uzbekos que trabajan en varios países europeos han sido invitados.
«El estado de ánimo del deportista también depende de su alimentación»
Así lo declaró el jefe del departamento de relaciones internacionales de la Federación de Ajedrez de Uzbekistán, Saidmurod Dilmurodov The Indian Express en una entrevista con el medio. Destacó que el ajedrez cuenta con apoyo estatal y que se ha destinado un presupuesto importante para que Javohir se prepare a fondo para el duelo por el título:
«Como el estado de ánimo del deportista también depende de su alimentación, nuestro equipo buscó crear un entorno cómodo con platos familiares. Los uzbekos valoran mucho su cocina nacional», dijo Saidmurod Dilmurodov.
El representante de la federación añadió que se espera que muchos compatriotas que residen en Europa Javohir Sindarovacudan a Ginebra para apoyarlo directamente. En Uzbekistán hay grandes expectativas puestas en el ajedrecista y este torneo tiene una importancia especial para el deporte nacional.
Cabe recordar que, en la rueda de prensa previa al duelo por el título, Javohir Sindarov mencionó que no tendría problemas en probar la gastronomía de otros países.
Comida casera y experiencia mundial para ambos aspirantes
Se presta especial atención a la dieta de ambos grandes maestros que luchan por la corona mundial:
Aspectos
Detalles
Equipo de Javohir Sindarov
Dos cocineros uzbekos invitados desde Europa preparan platos nacionales para el equipo cada día
Equipo de Gukesh Dommaraju
Para el actual campeón del mundo, sus compatriotas también preparan comida india y casera en Ginebra
Experiencia histórica
El cinco veces campeón del mundo Magnus Carlsen también llevaba a su propio chef personal a los torneos más importantes de su carrera
Marcador actual del match
Las tres primeras partidas han terminado en tablas — 1,5 : 1,5 (la 4ª partida se jugará el 28 de noviembre)
¿En qué medida cree que la comida nacional y un entorno cómodo ayudarán a Javohir Sindarov a ganar en un match por el campeonato mundial, que es largo y de alta presión psicológica?
¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta esta noticia con sus allegados que siguen la lucha de Javohir Sindarov por la corona mundial!
Siguiente noticia
Sin anuncios con la suscripción
Zamin Premium — 4 900 UZS al mes
Comentarios0
…