13 rondas y 9,5 puntos: Joven ajedrecista uzbeka se convierte en subcampeona mundial

En el Campeonato Mundial Juvenil de Ajedrez Blitz (FIDE World Junior Blitz Chess Championships U20) celebrado en Al Ain, Emiratos Árabes Unidos, Afruza Hamdamova, miembro de la selección nacional de Uzbekistán, logró un resultado histórico. Nuestra talentosa compatriota ganó la medalla de plata en la competencia contra las mejores ajedrecistas jóvenes del mundo.

Según la Federación de Ajedrez de Uzbekistán, Afruza aseguró el título de subcampeona mundial gracias a su gran maestría demostrada durante el torneo.

13 rondas de lucha intensa: Resultados y cifras

La lucha por los puestos del podio en el campeonato mundial de blitz se mantuvo hasta los últimos segundos:

El resultado que la llevó al podio: Afruza Hamdamova acumuló 9,5 puntos en 13 rondas, ubicándose en el 2.º puesto de la tabla final entre las líderes y asegurando la medalla de plata;

Otros participantes uzbekos: Otra talentosa representante que participó en la competencia, Umida Omonova, 8,5 puntos finalizó en el top 6 (6.º lugar). Por su parte, Nilufarxon Imomqo‘ziyeva registró 7 puntos en su cuenta;

Reconocimiento internacional: El servicio de prensa de la Federación destacó que este resultado es otra victoria importante para nuestra joven ajedrecista en el ámbito internacional y que defendió el honor de Uzbekistán al más alto nivel frente a las mejores rivales del mundo.

Un nuevo logro del ajedrez uzbeko

Los representantes de Uzbekistán, que han ganado liderazgo en la escena mundial del ajedrez en los últimos años, han demostrado que pueden competir de igual a igual con los mejores del planeta, no solo en partidas estándar, sino también en el blitz, que requiere agilidad y pensamiento rápido. El subcampeonato de Afruza Hamdamova en Al Ain fortalece una vez más el prestigio del ajedrez femenino de nuestro país a nivel mundial.