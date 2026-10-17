«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva

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«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva

Han surgido nuevos detalles sobre la relación entre el gran maestro número uno de Uzbekistán, Javokhir Sindorov, y la gran maestra kazaja, Bibisara Assaubayeva. El abuelo de Javokhir, Komil Sindorov, vicepresidente de la Federación de Ajedrez de Uzbekistán, dio su opinión sobre su futura boda en el podcast «Qarorgoh».

Según Komil Sindorov, si los jóvenes deciden formar una familia, él no se opone y está dispuesto a apoyarlos.

«Si los jóvenes llegan a esa conclusión, no me opongo, les doy mi bendición. Han participado juntos en muchas competiciones desde la infancia, tienen las mismas ideas y visiones del mundo. Bibisara también es el orgullo de Kazajistán, gran maestra y varias veces campeona mundial», declaró.

En su opinión, este matrimonio no solo sería un evento importante en la vida de ambos, sino también un factor que acercaría aún más a los pueblos de Uzbekistán y Kazajistán.

«Las relaciones amistosas se convirtieron gradualmente en amor»

Un joven y una joven tomándose una foto en el espejo.

Komil Sindorov mencionó que ha hablado sobre este tema con Javokhir varias veces. Al principio, los miembros de la familia pensaron que podría ser un interés juvenil pasajero. Sin embargo, la relación de los jóvenes, que dura ya varios años, les hizo cambiar de opinión.

«Le dijimos que lo pensara bien, que podría ser un capricho de juventud. No, ellos han mantenido su relación durante varios años. Las relaciones amistosas se convirtieron gradualmente en amor», dijo.

Al mismo tiempo, Komil Sindorov destacó que la tarea principal para Javokhir en este momento es alcanzar el campeonato mundial.

«Si él trae la corona mundial de ajedrez a Uzbekistán, discutiremos este asunto. Habrá boda, esperamos mucho de esto», añadió.

¿Por qué este matrimonio es aceptable para la familia?

Según Komil Sindorov, formar una familia con alguien que entiende el mundo del ajedrez puede ser conveniente para Javokhir. La razón es que los ajedrecistas profesionales pasan la mayor parte del año compitiendo en el extranjero.

«Él participa en competiciones en el extranjero 11 meses al año. Su familia debe acompañarlo; para alguien que no tiene interés en esto, supone una gran dificultad. Por eso, nos parece adecuado y cómodo en todos los sentidos», afirmó.

Destacó que el hecho de que Bibisara esté en Kazajistánpodría acercar a ambas naciones. Komil Sindorov expresó su confianza en que la llegada de la ajedrecista a Uzbekistán también beneficiaría el desarrollo del ajedrez en el país.

Javokhir Sindorov espera un duelo crucial por el campeonato mundial

Un joven con traje sentado pensativo frente a un tablero de ajedrez.

Como dato, Javokhir Sindorov es el primer ajedrecista en la historia de Uzbekistán en obtener el derecho a disputar el título mundial. Está previsto que se enfrente al actual campeón mundial, el indio Gukesh Dommaraju, en Ginebra, Suiza, del 22 de noviembre al 13 de diciembre de 2026.

La competición consistirá en 14 partidas clásicas. El ajedrecista que sume 7,5 puntos ganará el campeonato; si el marcador está empatado, el ganador se decidirá mediante un desempate. El ganador recibirá 1,3 millones de dólares y el finalista 1,2 millones de dólares.

Javokhir Sindorov subió un puesto en el ranking online de la FIDE, convirtiéndose en el tercer mejor ajedrecista del mundo.

Anteriormente, Bibisara Assaubayeva respondió en su canal de Telegram a un seguidor que le preguntó desde cuándo salía con Javokhir, mencionando que en aquel momento su ranking aún no alcanzaba los 2700 puntos.

Javokhir SindorovBibisara AssaubayevaFederación de Ajedrez de UzbekistánGinebraCampeonato Mundial de Ajedrez 2026
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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