Triunfo en Biskek: Ahadxon Kimsanboyev se convierte en campeón asiático de para-ajedrez
La selección nacional de para-ajedrez de Uzbekistán celebró un nuevo éxito importante en la escena internacional. En el 4º Campeonato Asiático de Para-Ajedrez que se celebra en Biskek, capital de Kirguistán, nuestro compatriota Ahadxon Kimsanboyev subió a lo más alto del podio en la modalidad de ajedrez rápido.
Según la Federación de Ajedrez de Uzbekistán (Uz Chess Federation), nuestro representante mostró un juego estable y de alto nivel durante todo el torneo, ocupando el 1er lugar.
Duelos intensos y una victoria sólida: Detalles de la competición
Las partidas de ajedrez rápido fueron muy intensas y competitivas:
4,5 puntos en 5 rondas: Tras finalizar las 5 rondas, Kimsanboyev logró acumular 4,5 puntos de los 5 posibles;
Liderazgo absoluto: Con la participación de los mejores para-ajedrecistas del continente, este resultado aseguró al atleta uzbeko la medalla de oro antes de tiempo;
El potencial del para-ajedrez uzbeko: Este resultado en Uzbekistán demuestra una vez más que el deporte para personas con discapacidad, especialmente el para-ajedrez, se está desarrollando rápidamente.
Del título mundial en verano a la cima asiática: La racha ganadora de Kimsanboyev
No es la primera vez que Ahadxon Kimsanboyev triunfa en competiciones internacionales. La temporada actual ha sido un año estelar para el atleta:
Campeonato mundial en Sofía: Durante el verano, en el IV Campeonato Mundial IBSA para jugadores ciegos y con discapacidad visual celebrado en Sofía, Bulgaria, ya demostró su talento ganando el máximo galardón;
Reconocimiento continental: Tras coronarse campeón mundial en verano, el atleta confirmó su estatus en el campeonato continental de Biskek, demostrando ser el mejor ajedrecista de Asia.
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