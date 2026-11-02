Triunfo en Biskek: Ahadxon Kimsanboyev se convierte en campeón asiático de para-ajedrez

La selección nacional de para-ajedrez de Uzbekistán celebró un nuevo éxito importante en la escena internacional. En el 4º Campeonato Asiático de Para-Ajedrez que se celebra en Biskek, capital de Kirguistán, nuestro compatriota Ahadxon Kimsanboyev subió a lo más alto del podio en la modalidad de ajedrez rápido.

Según la Federación de Ajedrez de Uzbekistán (Uz Chess Federation), nuestro representante mostró un juego estable y de alto nivel durante todo el torneo, ocupando el 1er lugar.

Duelos intensos y una victoria sólida: Detalles de la competición

Las partidas de ajedrez rápido fueron muy intensas y competitivas:

4,5 puntos en 5 rondas: Tras finalizar las 5 rondas, Kimsanboyev logró acumular 4,5 puntos de los 5 posibles;

Liderazgo absoluto: Con la participación de los mejores para-ajedrecistas del continente, este resultado aseguró al atleta uzbeko la medalla de oro antes de tiempo;

El potencial del para-ajedrez uzbeko: Este resultado en Uzbekistán demuestra una vez más que el deporte para personas con discapacidad, especialmente el para-ajedrez, se está desarrollando rápidamente.

Del título mundial en verano a la cima asiática: La racha ganadora de Kimsanboyev

No es la primera vez que Ahadxon Kimsanboyev triunfa en competiciones internacionales. La temporada actual ha sido un año estelar para el atleta: