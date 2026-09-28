Los héroes de la Olimpiada de ajedrez galardonados con altos premios estatales

El trabajo de los ajedrecistas uzbekos, que lograron un triunfo histórico en Samarcanda, ha sido debidamente reconocido. La 46.ª Olimpiada de ajedrez y la 3.ª Olimpiada de ajedrez para personas con discapacidad han visto cómo los atletas, entrenadores y expertos del sector que participaron con éxito fueron condecorados con premios estatales.

Este reconocimiento no es un simple premio. En la competición de Samarcanda, que reunió a casi 2 000 ajedrecistas y grandes maestros de más de 200 países, el equipo masculino de Uzbekistán logró una victoria histórica, doble campeón olímpico obteniendo así este título honorífico.

Los campeones olímpicos reconocidos por el Estado

Muxiddin Madaminov, uno de los brillantes representantes de la escuela de ajedrez uzbeka, recibió el título honorífico de «Orgullo de Uzbekistán».

Nodirbek Abdusattorov, Shamsiddin Vohidov y Nodirbek Yakubboyev fueron galardonados con el título honorífico de «Atleta Emérito de la República de Uzbekistán».

Asimismo, el miembro del equipo nacional Javohir Sindorov fue condecorado con la orden «Por servicios dedicados».

Cada uno de estos ajedrecistas en Samarcanda fue registrado entre los atletas que contribuyeron a esta histórica victoria.

Entrenadores y representantes de la federación también fueron premiados

Detrás del resultado histórico no solo está el talento de los jugadores, sino también la escuela de entrenamiento y el sistema organizativo formados a lo largo de los años.

En este sentido, Rustam Qosimjanov y Samandar Shermuhammadov recibieron el título honorífico de «Entrenador deportivo emérito de la República de Uzbekistán».

Komil Sindarov, vicepresidente de la Federación de Ajedrez de Uzbekistán, recibió el título honorífico de «Entrenador juvenil emérito de la República de Uzbekistán».

El secretario general de la federación, Bobir Sattarov, y el empleado responsable del área deportiva, Rashid Talipov, se encuentran entre los galardonados con la orden de la «Amistad».

Nafisa Mo‘minova, entrenadora jefe del equipo femenino, también fue condecorada con la orden de la «Amistad».

Desde Javohir Sindorov hasta los ajedrecistas paralímpicos

La lista de premios estatales abarca a atletas que trabajan en diversas disciplinas del ajedrez.

Jahongir Vohidov fue galardonado con la orden del «Coraje», mientras que los representantes de ajedrez adaptado Sirojiddin Zaynidinov, Selbi Kakishova, Ahadxon Kimsanboyev, Sardorbek Mamarajabov y Marsel Shayusupov también recibieron dicha orden.

Ajedrecistas como Abdimalik Abdisalimov, Humoyun Begmuratov, Ortiq Nig‘matov y Muhammadzohid Suyarov fueron premiados con la medalla del «Creador del futuro».

Los expertos de la federación en tecnologías de la información y metodología ajedrecística, Komiljon Azizov y Javlon Mardonov, también fueron considerados dignos de esta medalla.

Las integrantes del equipo femenino también fueron reconocidas

Las miembros del equipo femenino de Uzbekistán, Nilufarxon Imomqo‘ziyeva, Guldona Karimova, Umida Omonova, Gulruxbegim Tohirjonova y Afro‘za Xamdamova, fueron premiadas con la medalla de la «Vida sana».

Baxtiyor Jumayev, especialista en organización de competiciones y comentarista de la federación de ajedrez, también recibió esta medalla.

Esta lista demuestra que la fiesta del ajedrez en Samarcanda no fue el resultado del trabajo de unos pocos campeones, sino el esfuerzo conjunto de atletas, entrenadores, expertos de la federación y ajedrecistas adaptados.

La victoria en Samarcanda — la continuación de una nueva historia

La celebración por primera vez en Uzbekistán de la 46.ª Olimpiada de ajedrez aumentó aún más la importancia de la competición. La preparación para la Olimpiada se llevó a cabo con el objetivo de popularizar el ajedrez en el país y apoyar a la nueva generación de talentos.

La victoria del equipo nacional de Uzbekistán fue uno de los resultados más brillantes de este proceso.

En su mensaje de felicitación del 27 de septiembre, el presidente Shavkat Mirziyoyev calificó el resultado obtenido por el equipo en una competición con representantes de más de 200 países como una victoria histórica. Asimismo, destacó que el equipo de Uzbekistán venció a los campeones olímpicos vigentes, la India, así como a China y a los Estados Unidos, equipos con una alta posición en el ranking mundial.

La victoria lograda en el tablero de ajedrez en Samarcanda ha quedado sellada en la historia con premios estatales.

Lo más importante es que este resultado demostró una vez más el potencial del ajedrez uzbeko en la escena internacional. El éxito actual de la generación que se coronó en Samarcanda podría abrir el camino hacia nuevas metas para miles de jóvenes interesados en el ajedrez.