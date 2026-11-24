Del 25 de noviembre al 7 de diciembre, en la capital británica, Londres, se celebrará la 16ª edición del torneo internacional de ajedrez «London Chess Classic–2026». Así lo informó el servicio de prensa de la Federación de Ajedrez de Uzbekistán.

El gran maestro Nodirbek Abdusattorov (2772) defenderá el honor de Uzbekistán en esta prestigiosa competición. Nuestro compatriota se enfrentará a los mejores ajedrecistas del mundo en el grupo principal «Masters». Lista de participantes y formato del torneo

Nodirbek Abdusattorov,

el participante con mayor rating del grupo «Masters», se enfrentará a los siguientes grandes maestros:N.º