Abdusattorov defenderá su título en el torneo «London Chess Classic–2026»
Del 25 de noviembre al 7 de diciembre, en la capital británica, Londres, se celebrará la 16ª edición del torneo internacional de ajedrez «London Chess Classic–2026». Así lo informó el servicio de prensa de la Federación de Ajedrez de Uzbekistán.
El gran maestro Nodirbek Abdusattorov (2772) defenderá el honor de Uzbekistán en esta prestigiosa competición. Nuestro compatriota se enfrentará a los mejores ajedrecistas del mundo en el grupo principal «Masters». Lista de participantes y formato del torneo
Nodirbek Abdusattorov,
el participante con mayor rating del grupo «Masters», se enfrentará a los siguientes grandes maestros:N.º
Ajedrecista
País
Rating
1
Nodirbek Abdusattorov
Uzbekistán
2772
2
Nihal Sarin
India
2720
3
Levon Aronian
EE. UU.
2719
4
Andy Woodward
EE. UU.
2635
5
Vasyl Ivanchuk
Ucrania
2635
6
Gawain Jones
Inglaterra
2630
7
Ihor Samunenkov
Ucrania
2610
8
Luke McShane
Inglaterra
2606
9
Michael Adams
Inglaterra
2597
10
Shreyas Royal
Inglaterra
2537
La competición se jugará bajo el sistema de todos contra todos en ajedrez clásico, donde los participantes disputarán
9 rondas. El control de tiempo será de 90 minutos para los primeros 40 movimientos, seguidos de 30 minutos para el resto de la partida, con un incremento de 30 segundos por jugada. Calendario, premios y torneo rápido con Magnus Carlsen
Hora de inicio:
Los encuentros de la 1ª ronda comenzarán mañana, el 25 de noviembre, a las 21:00 hora de Tashkent. Premios: La bolsa total de premios asciende a 131 000 dólares estadounidenses,
y el ganador recibirá un premio de 65 500 dólares. Competiciones «Super Rapid»: Los días 5 y 6 de diciembre se organizará un torneo de ajedrez rápido de 10 rondas, en el que también participará el famoso gran maestro noruego Magnus Carlsen. Cabe recordar que el año pasado, Nodirbek Abdusattorov ganó el primer premio en el torneo de Londres con
7,5 puntos de 9 posibles. ¿Crees que Nodirbek Abdusattorov podrá repetir su resultado del año pasado en el «London Chess Classic–2026»? ¡Deja tu opinión en los comentarios! Magnus Karlsen ham qatnashadi.
Eslatib o‘tamiz, Nodirbek Abdusattorov o‘tgan yili Londonda o‘tkazilgan turnirda 9 imkoniyatdan 7,5 ochko jamg‘arib, bosh sovrinni qo‘lga kiritgan edi.
Sizningcha, Nodirbek Abdusattorov «London Chess Classic–2026» turnirida o‘tgan yilgi chempionlik natijasini takrorlay oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
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