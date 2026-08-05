Un dron cayó sobre un centro de Wildberries en la región de Tula: una persona herida

Foto: RIA Novosti / Kirill Braga

Un dron cayó sobre el recinto del centro de clasificación de Wildberries en la región rusa de Tula y provocó un incendio. Según los primeros datos, una persona resultó herida en el incidente y no hubo víctimas mortales.

El gobernador regional, Dmitri Miliáyev, atribuyó el ataque nocturno a drones ucranianos. Sin embargo, todavía no se han revelado todos los detalles del incidente, incluido si el aparato impactó directamente contra la instalación o cayó después de ser alcanzado por la defensa antiaérea.

Se declaró un incendio en el centro de clasificación

Según informó Miliáyev, el dron cayó sobre el recinto del centro de clasificación de Wildberries y después se incendió.

Al lugar fueron enviados los servicios de emergencia y unidades de bomberos. Las primeras imágenes difundidas por fuentes abiertas muestran un incendio de gran magnitud en el recinto, pero su superficie y el alcance de los daños al edificio aún no han sido establecidos oficialmente.

Tampoco hay información precisa sobre la evacuación de los empleados del centro, los daños sufridos por las mercancías almacenadas o una posible interrupción de las operaciones logísticas.

Una persona recibe atención médica

Según los primeros datos citados por el gobernador, una persona resultó herida en el incidente. Está recibiendo atención médica.

No se ha informado si la víctima era empleada del centro, cuál es la gravedad de sus heridas ni si fue ingresada en un hospital.

No se han reportado víctimas mortales. Los servicios de emergencia continúan inspeccionando la zona y trabajando para eliminar las consecuencias del incendio.

También resultaron dañadas viviendas e instalaciones industriales

El incidente nocturno no se limitó al centro de Wildberries.

Según los primeros datos:

— dos edificios residenciales resultaron dañados en el distrito de Veniov;

— una instalación industrial sufrió daños en el distrito de Novomoskovsk;

— otra instalación industrial resultó dañada en el distrito de Uzlovaya.

No se ha informado de otras posibles víctimas entre los residentes o los empleados de las empresas. También se espera que el alcance de los daños en los edificios se determine tras la inspección.

Aumentan los ataques contra instalaciones de Wildberries

No es el primer incidente con drones relacionado con la infraestructura logística de Wildberries en Rusia.

Según Reuters y Associated Press, más de una decena de almacenes y centros logísticos pertenecientes a la empresa fueron atacados en distintas regiones de Rusia entre la segunda mitad de julio y principios de agosto. El 2 de agosto también se produjo un incendio tras un ataque con dron en un almacén de Wildberries en la región de Samara, aunque en ese incidente no hubo heridos.

Ucrania afirmó que algunas de estas instalaciones logísticas se utilizaban para el suministro militar ruso. Wildberries negó que sus almacenes se emplearan con fines militares.

Los detalles del incidente aún no están completos

Por ahora, siguen abiertas varias preguntas importantes:

— ¿el dron impactó directamente contra el centro o cayó después de ser derribado;

— ¿qué superficie abarcó el incendio;

— ¿se suspendieron las operaciones del centro de clasificación;

— ¿resultaron dañados los pedidos de los clientes y las mercancías de los vendedores;

— ¿cuál es el alcance de los daños en las zonas residenciales y las instalaciones industriales?

Las autoridades oficiales solo han publicado por ahora datos preliminares. El alcance total del incidente se conocerá después de extinguir el incendio e inspeccionar las instalaciones. Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus conocidos y amigos en Telegram u otras redes sociales.