El Bayern empata contra el Viking

En la fase de liga de la UEFA Champions League, el equipo noruego Viking alemán empató contra el club Bayern Múnich. Ambos equipos anotaron tres goles cada uno. Aunque el Bayern dominó la posesión y el número de ataques, los locales aprovecharon sus oportunidades con eficacia.

El jugador del Viking, Janni Stennes, abrió el marcador en el minuto 2. En el minuto 38, Peter Christiansen anotó el segundo gol de su equipo. Por parte del Bayern, Harry Kane recortó distancias de penalti en el minuto 54 y marcó otro gol en el 60, logrando un doblete. Luis Díaz puso por delante al club alemán en el minuto 71. Sin embargo, Michael Olise recibió una tarjeta roja en el minuto 74, dejando al Bayern con diez hombres. En el minuto 90, Herman Haugen anotó para darle el empate al Viking.

En las estadísticas del encuentro, el Bayern tuvo una gran superioridad. El equipo alemán realizó 28 disparos, de los cuales 9 fueron a puerta. El Viking disparó 8 veces, con 5 remates a portería.

En cuanto a la posesión, el Bayern dominó con un 64 %. El equipo completó 561 pases con una precisión del 90 %. El Viking registró 292 pases con un 75 % de precisión.

Los jugadores del Viking cometieron 11 faltas, mientras que el Bayern cometió 8. Los locales recibieron dos tarjetas amarillas, mientras que los visitantes fueron sancionados con tres tarjetas amarillas y una roja. El Bayern dominó en saques de esquina por 15 a 7.