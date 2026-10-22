Récord absoluto en la historia del fútbol: los ingresos de Ronaldo superan los 2.000 millones de dólares

La estrella de la selección nacional de Portugal y del club saudí Al-Nassr Cristiano Ronaldo ha alcanzado una nueva cima financiera en el deporte mundial.

Según las estimaciones de la prestigiosa revista estadounidense Forbes el legendario delantero de 41 años se ha convertido oficialmente en el primer futbolista en la historia del deporte cuyos ingresos totales a lo largo de su carrera han superado los 2.000 millones de dólares. Sigue rompiendo récords no solo por sus resultados en el campo, sino también gracias a su inmenso imperio empresarial.

300 millones de dólares por temporada: ¿en qué consisten los ingresos de Ronaldo?

Cristiano mantiene firmemente su liderazgo en la lista de los futbolistas mejor pagados del mundo. Sus ingresos totales para la temporada 2026/2027 se estiman en 300 millones de dólares:

Salario y bonificaciones en el club: 250 millones de dólares — cantidad garantizada por sus partidos con el Al-Nassr;

Contratos comerciales y publicitarios: 50 millones de dólares — ingresos generados a través de su marca personal (CR7), grandes acuerdos de patrocinio global y actividades empresariales.

Lionel Messi, el principal perseguidor de Ronaldo en la lista, está muy por detrás con menos de la mitad (145 millones de dólares), mientras que Kylian Mbappé completa el podio con 100 millones de dólares.

Clasificación Forbes: Top 10 de los futbolistas con mayores ingresos

Los ingresos anuales totales de los 10 mejores goleadores de la lista ascienden a casi 942 millones de dólares (antes de impuestos y comisiones de agentes):

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) — 300 M$

Lionel Messi (Inter Miami) — 145 M$

Kylian Mbappé (Real Madrid) — 100 M$

Erling Haaland (Manchester City) — 85 M$

Vinícius Júnior (Real Madrid) — 76 M$

Lamine Yamal (FC Barcelona) — 55 M$

Sadio Mané (Al-Nassr) — 54 M$

Jude Bellingham (Real Madrid) — 45 M$

Harry Kane (Bayern Múnich) — 42 M$

Mohamed Salah (Liverpool) — 40 M$

Como muestra la lista, a pesar de tener más de 40 años, Ronaldo sigue mostrando cifras inalcanzables para las generaciones jóvenes, tanto en el aspecto deportivo como en el financiero.