La fortuna neta de Elon Musk aumentó en 39 mil millones de dólares en un día, alcanzando los 863 mil millones
Forbes según datos del ranking, 27 de noviembre de 2026 la fortuna neta del empresario Elon Muskaumentó en un solo día en 39,3 mil millones de dólares (4,78 %) . Como resultado, su capital total alcanzó los 862,8 mil millones de dólares, convirtiéndose en el líder absoluto de crecimiento diario entre los multimillonarios del mundo.
¿Cuál es la causa de este aumento repentino de la riqueza?
Este fuerte incremento en el capital de Musk fue impulsado principalmente por SpaceX cuyas acciones subieron un 5,46 % (y más del 7 % en las operaciones nocturnas). Esto se debe a la dinámica positiva general del sector tecnológico y al anuncio del multimillonario sobre la expansión del programa de transferencia de acciones de SpaceX a niños (transferencia) en los Estados Unidos.
Indicadores clave y situación en el ranking de multimillonarios
Al mismo tiempo, a pesar de este crecimiento récord en un día, la fortuna total de Musk había disminuido en 25,3 mil millones de dólares durante la semana pasada. El trío de multimillonarios mundiales con mayor aumento de capital el 27 de noviembre es el siguiente:
N.º
Multimillonario
Empresa / Actividad
Crecimiento diario de la fortuna
1
Elon Musk
SpaceX, Tesla
+39,3 mil millones de dólares (+4,78 %)
2
Jeff Bezos
Amazon fundador
+8,6 mil millones de dólares
3
Mark Zuckerberg
Meta director
+6,5 mil millones de dólares
¿En su opinión, el capital total de Elon Musk podrá superar la barrera histórica de 1 billón de dólares en los próximos meses?
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