Forbes según datos del ranking, 27 de noviembre de 2026 la fortuna neta del empresario Elon Muskaumentó en un solo día en 39,3 mil millones de dólares (4,78 %) . Como resultado, su capital total alcanzó los 862,8 mil millones de dólares, convirtiéndose en el líder absoluto de crecimiento diario entre los multimillonarios del mundo.

¿Cuál es la causa de este aumento repentino de la riqueza?

Este fuerte incremento en el capital de Musk fue impulsado principalmente por SpaceX cuyas acciones subieron un 5,46 % (y más del 7 % en las operaciones nocturnas). Esto se debe a la dinámica positiva general del sector tecnológico y al anuncio del multimillonario sobre la expansión del programa de transferencia de acciones de SpaceX a niños (transferencia) en los Estados Unidos.