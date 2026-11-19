Cristiano Ronaldo Portugal Tras el fin de su carrera en la selección nacional, se dice que el fútbol del país enfrenta no solo problemas de liderazgo, sino también dificultades financieras. El agente de fútbol portugués Miguel Alfonso afirma que la partida de la estrella podría suponer una pérdida de unos 85 millones de euros para la federación hasta la Copa Mundial de 2030. Con estas declaraciones, Alfonso subraya que la importancia de Ronaldo para el fútbol portugués no se limita a los resultados en el campo. Según él, a la selección nacional le falta actualmente un jugador capaz de asumir el liderazgo de manera digna. Ronaldo se fue, pero no hay un líder que lo reemplace En una entrevista exclusiva con « Euro-Football.Ru », Miguel Alfonso evaluó la situación actual de la selección de Portugal. « Actualmente existen varios problemas. Tras la salida de Ronaldo, no ha surgido un verdadero líder en la selección nacional.

En este momento, tres jugadores aspiran a este estatus, pero ninguno de ellos logra convertirse en el emblema principal del equipo », señaló el agente. En su opinión, reemplazar a Ronaldo en la selección no depende solo de la habilidad futbolística. A lo largo de los años, Cristiano se ha convertido en el símbolo principal del equipo y en una de las mayores fuentes de interés para los aficionados. La federación podría perder 85 millones de euros Alfonso también mencionó las pérdidas financieras como el problema más grave. Afirma que la federación no ha encontrado una solución a corto plazo para contrarrestar la caída de ingresos tras la salida de Ronaldo. Según los cálculos del agente, las pérdidas podrían ascender a unos 85 millones de euros hasta la Copa Mundial de 2030. Al mismo tiempo, se informa que la Federación Portuguesa de Fútbol planeaba aumentar su presupuesto anual de 210 a 240 millones de euros este año. Ante este panorama, la disminución de ingresos podría suponer dificultades adicionales para la organización.