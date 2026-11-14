Rudi Garcia habla sobre cómo es trabajar con Cristiano Ronaldo: «Es un verdadero profesional»

El exentrenador del Al-Nassr, Rudi Garcia, compartió sus impresiones y recuerdos interesantes sobre su etapa trabajando con el famoso delantero Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita. Según él, trabajar con la estrella portuguesa fue a la vez sencillo y una gran responsabilidad.

«Llegaba el primero a los entrenamientos y se iba el último»

The Athletic Según la información publicada por The Athletic, Rudi Garcia elogió el amor infinito de Ronaldo por el fútbol y su profesionalismo. El técnico destacó que, con su actitud, Cristiano siempre fue un ejemplo para los demás jugadores jóvenes del equipo.

«Fue muy fácil trabajar con él, porque es un jugador fantástico y todo el mundo lo sabe. Al mismo tiempo, es una muy buena persona y un verdadero profesional. Cuando ves sus emociones, entiendes que vive por el fútbol» — dijo Garcia.

Asimismo, el exentrenador recordó el enfoque extremadamente serio de Ronaldo en las sesiones de entrenamiento:

«Yo mismo fui testigo de ello. Llegaba el primero a los entrenamientos y se iba el último. Incluso celebraba las victorias en los partidillos de entrenamiento como si hubiera ganado la Champions League, repitiendo su famosa celebración de gol».

Carrera del entrenador y del jugador Detalles La etapa de Rudi Garcia en el Al-Nassr Junio 2022 — Abril 2023 de Cristiano Ronaldo club En el Al-Nassr desde principios de 2023 Cualidad principal Alto profesionalismo, liderazgo y trabajo incansable Ambiente en el entrenamiento Celebrar las victorias en juegos pequeños con gran pasión

Historia de la colaboración entre el entrenador y la estrella

Cabe recordar que fue bajo la dirección de Rudi Garcia cuando el club saudí fichó a Cristiano Ronaldo. Aunque el técnico dejó el club en abril de 2023, siempre ha hablado positivamente del delantero portugués. Por su parte, Ronaldo sigue batiendo récords en el Al-Nassr hasta el día de hoy.

En su opinión, ¿cuál es el secreto principal de Cristiano Ronaldo que, a pesar de sus 41 años, sigue manteniendo una gran forma física? ¡Deja tu opinión en los comentarios!