El discurso de despedida de Cristiano Ronaldo que conmovió al mundo: palabras sinceras para el pueblo portugués

·7·Deportes
El discurso de despedida de Cristiano Ronaldo que conmovió al mundo: palabras sinceras para el pueblo portugués

La leyenda del fútbol y delantero del club saudí Al-Nassr, Cristiano Ronaldo reveló que su decisión de poner fin a su carrera con la selección nacional de Portugal fue una de las más difíciles de su vida. El goleador de 41 años publicó un emotivo mensaje en video en sus redes sociales, anunciando que era hora de cerrar este glorioso viaje iniciado en 2003 y pasar el relevo a la nueva generación.

En su discurso, Ronaldo destacó que esta decisión no fue solo por lógica deportiva, sino por un mandato del corazón, expresando su gratitud a todo el pueblo portugués y a sus millones de seguidores.

« El fútbol no es solo un juego, el fútbol es la gente »

El mensaje de la estrella legendaria no se limitó a las estadísticas, sino que estuvo lleno de profundos valores humanos:

  • El número sagrado y el brazalete: « Quiero dirigirme al pueblo portugués. Es hora de devolver la camiseta número 7 y el brazalete de capitán de la selección. No me pertenecían solo a mí, nos pertenecían a todos. Llevar esta camiseta y defenderla durante 23 años ha sido el mayor honor de mi vida », dijo el jugador;

  • Una elección dictada por el corazón: « No fue una decisión fácil. Porque algunas cosas no se pueden resolver solo con la razón; el corazón también tiene su voz. Cuando miro hacia atrás, no solo veo partidos, goles y trofeos, veo personas. El fútbol es la gente »;

  • Un verdadero legado: « Los goles pueden olvidarse, los trofeos pueden guardarse en museos y los récords pueden romperse algún día. Pero la memoria y los sentimientos en el corazón de las personas, el tiempo no puede borrarlos. Si al menos una vez los hice felices, si gracias a mi gol abrazaron a alguien, olvidaron sus preocupaciones o se sintieron orgullosos de su país, entonces todo esto no fue en vano ».

23 años de gran reinado: del debut a la cima

Las estadísticas internacionales de Cristiano Ronaldo serán, sin duda, hitos inalcanzables durante muchos años:

  • El primer paso contra Kazajistán: Su debut con la camiseta nacional comenzó el 20 de agosto de 2003 en un partido contra Kazajistán;

  • Récord mundial de fútbol: En 23 años, Ronaldo disputó un total de 234 partidos con Portugal y marcó 146 goles contra sus rivales: este es el récord mundial absoluto de todos los tiempos en selecciones nacionales;

  • Victorias históricas: Como capitán, el delantero regaló a su país su primer gran triunfo histórico: la Eurocopa 2016 y ganó dos veces el trofeo de la UEFA Nations League.

Al finalizar, Ronaldo expresó su confianza en los nuevos jugadores jóvenes de Portugal, enfatizando que no deben rendirse y deben apuntar a nuevas cimas nunca antes alcanzadas.

Cristiano RonaldoSelección de PortugalAl-NassrFútbolPortugal
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Noticia impactante: ¿Vuelve Cristiano Ronaldo a la selección tras un acuerdo con el entrenador?Noticia impactante: ¿Vuelve Cristiano Ronaldo a la selección tras un acuerdo con el entrenador?27 octubre 10:20Una gran era llega a su fin: Cristiano Ronaldo se despide de la selección de PortugalUna gran era llega a su fin: Cristiano Ronaldo se despide de la selección de PortugalHoy 16:23Cristiano Ronaldo pone fin a su carrera con la selección de PortugalCristiano Ronaldo pone fin a su carrera con la selección de PortugalHoy 15:58Vidigal apoya al entrenador en el conflicto entre Ronaldo y JesusVidigal apoya al entrenador en el conflicto entre Ronaldo y Jesus11 octubre 21:21El presidente de la FPF, Pedro Proença, pone punto final al caso Cristiano RonaldoEl presidente de la FPF, Pedro Proença, pone punto final al caso Cristiano Ronaldo11 octubre 09:02¿Es el turno de Neftchi? Cristiano Ronaldo se pronuncia tras la victoria de Al-Nassr¿Es el turno de Neftchi? Cristiano Ronaldo se pronuncia tras la victoria de Al-Nassr10 octubre 14:37
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis