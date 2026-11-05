El discurso de despedida de Cristiano Ronaldo que conmovió al mundo: palabras sinceras para el pueblo portugués

La leyenda del fútbol y delantero del club saudí Al-Nassr, Cristiano Ronaldo reveló que su decisión de poner fin a su carrera con la selección nacional de Portugal fue una de las más difíciles de su vida. El goleador de 41 años publicó un emotivo mensaje en video en sus redes sociales, anunciando que era hora de cerrar este glorioso viaje iniciado en 2003 y pasar el relevo a la nueva generación.

En su discurso, Ronaldo destacó que esta decisión no fue solo por lógica deportiva, sino por un mandato del corazón, expresando su gratitud a todo el pueblo portugués y a sus millones de seguidores.

« El fútbol no es solo un juego, el fútbol es la gente »

El mensaje de la estrella legendaria no se limitó a las estadísticas, sino que estuvo lleno de profundos valores humanos:

El número sagrado y el brazalete: « Quiero dirigirme al pueblo portugués. Es hora de devolver la camiseta número 7 y el brazalete de capitán de la selección. No me pertenecían solo a mí, nos pertenecían a todos. Llevar esta camiseta y defenderla durante 23 años ha sido el mayor honor de mi vida », dijo el jugador;

Una elección dictada por el corazón: « No fue una decisión fácil. Porque algunas cosas no se pueden resolver solo con la razón; el corazón también tiene su voz. Cuando miro hacia atrás, no solo veo partidos, goles y trofeos, veo personas. El fútbol es la gente »;

Un verdadero legado: « Los goles pueden olvidarse, los trofeos pueden guardarse en museos y los récords pueden romperse algún día. Pero la memoria y los sentimientos en el corazón de las personas, el tiempo no puede borrarlos. Si al menos una vez los hice felices, si gracias a mi gol abrazaron a alguien, olvidaron sus preocupaciones o se sintieron orgullosos de su país, entonces todo esto no fue en vano ».

23 años de gran reinado: del debut a la cima

Las estadísticas internacionales de Cristiano Ronaldo serán, sin duda, hitos inalcanzables durante muchos años:

El primer paso contra Kazajistán: Su debut con la camiseta nacional comenzó el 20 de agosto de 2003 en un partido contra Kazajistán;

Récord mundial de fútbol: En 23 años, Ronaldo disputó un total de 234 partidos con Portugal y marcó 146 goles contra sus rivales: este es el récord mundial absoluto de todos los tiempos en selecciones nacionales;

Victorias históricas: Como capitán, el delantero regaló a su país su primer gran triunfo histórico: la Eurocopa 2016 y ganó dos veces el trofeo de la UEFA Nations League.

Al finalizar, Ronaldo expresó su confianza en los nuevos jugadores jóvenes de Portugal, enfatizando que no deben rendirse y deben apuntar a nuevas cimas nunca antes alcanzadas.