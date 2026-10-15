KuPS — Trabzonspor: alineaciones y directo
El encuentro entre KuPS y Trabzonspor de la Liga Europa Conferencia comenzará el 15 de octubre a las 21:45 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación inicial del KuPS: 1. Kreidl J., 4. Adams K., 24. Arrak B., 34. Eskesen J., 13. Kuyasalo N., 23. Lotjonen A., 21. Luyeye-Lutumba J., 20. Parishek P., 14. Pasanen S., 8. Pennanen P. (capitán), 29. Puukko A.
Entrenador del KuPS: Nuutinen M.
Alineación inicial del Trabzonspor: 24. Onana A., 4. Akaydin S., 8. Bouchouari B., 57. Kabasakal M., 3. Mendy B., 30. Onuachu P., 39. Özkacar J., 20. Pina U., 10. Salah M. (capitán), 58. Simsir A., 11. Tufan O.
Entrenador del Trabzonspor: Reis T.
En directo0-2 EN VIVO
45+3
Ishmael Barbara hace sonar el silbato y finaliza la primera mitad.
45
Se añadirán al menos 2 minutos.
44
Aral Şimşir (Trabzonspor) dispara desde fuera del área, pero el balón rebota en un defensa y no supone un gran peligro para el portero.
44
¡Gol! Mohamed Salah (Trabzonspor) llega primero al rechace dentro del área y la manda a la escuadra izquierda con un disparo potente. Resultado: 0:2.
43
Un buen centro le dio una oportunidad de gol a Bob Armah (KuPS), pero su remate de cabeza a quemarropa se fue ligeramente por encima del travesaño.
41
Piotr Parzyszek (KuPS) remata por encima del larguero.
39
Bob Arma (KuPS) entró al área y se quedó mano a mano con el portero, pero su disparo salió a solo unas pulgadas del poste izquierdo. ¡Tenía que marcar!
37
Cenk Özkaçar (Trabzonspor) ejecuta la falta, pero el balón se va muy desviado de la portería. El portero ni siquiera tuvo que tocarlo.
34
Piotr Parzyszek (KuPS) recibe tarjeta amarilla del árbitro por una falta cometida hace un momento.
32
Petteri Pennanen (KuPS) lanzó el córner, pero André Onana leyó bien la jugada y atajó el disparo.
32
Enis Destan (Trabzonspor) saca un disparo flojo desde fuera del área y Johannes Kreidl atrapa el balón sin problemas.
26
Piotr Parzyszek (KuPS) se abrió hueco cerca del área y remató de cabeza el centro de falta. Su disparo se fue muy desviado, rozando el poste derecho y saliendo por la línea de fondo, saque de puerta.
26
Petteri Pennanen (KuPS) amagó con sacar rápido la falta, pero decidió pasar el balón a sus compañeros dentro del área.
24
Esa tarjeta amarilla fue justa. La entrada de Samet Akaydin (Trabzonspor) fue muy dura, e Ishmael Barbara no dudó en amonestarlo.
24
Mohamed Salah (Trabzonspor) intentó encontrar a sus compañeros con un tiro libre desde fuera del área. El portero saltó más alto que todos en el área, atrapó el centro y despejó el peligro.
24
Mohamed Salah (Trabzonspor) parecía querer sacar rápido la falta, pero va a colgar el balón al área para sus compañeros.
22
Mohamed Salah (Trabzonspor) envió el balón al centro, pero uno de los defensas despejó el esférico lejos de la zona de peligro.
21
Julius Eskelinen (KuPS) puso a prueba la paciencia del árbitro Ishmael Barbara y fue amonestado por una entrada destemplada anterior.
18
Julius Eskesen (KuPS) remató de cabeza tras una falta, pero los defensas despejaron bien. El portero no tuvo que preocuparse en esta jugada.
16
Petteri Pennanen (KuPS) hace falta para robarle el balón a su rival. Ishmael Barbara lo vio claro y hizo sonar su silbato.
12
Mohamed Salah (Trabzonspor) remata alto por encima del larguero.
10
Paul Onuachu abandona el campo lesionado. Thomas Reis da entrada a Franculino (Trabzonspor).
3
¡Gol - 0:1! Paul Onuachu (Trabzonspor) recibe un pase preciso de Mohamed Salah dentro del área, bate al portero y envía el balón al fondo de la red por la esquina inferior derecha.
1
¡Increíble, el partido de hoy está empezando ahora mismo!
21:47
Los jugadores están en el campo y el KuPS pone el balón en juego.
21:45
El partido de hoy será dirigido por Ishmael Barbara.
21:45
Ya se conocen las alineaciones titulares de ambos equipos, ahora podéis consultarlas.
21:45
¡Buenas tardes, damas y caballeros! Bienvenidos a nuestro directo de texto, donde les ofreceremos información al minuto de todo lo que ocurra en el partido.
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