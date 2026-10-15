KuPS — Trabzonspor: alineaciones y directo

El encuentro entre KuPS y Trabzonspor de la Liga Europa Conferencia comenzará el 15 de octubre a las 21:45 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del KuPS: 1. Kreidl J., 4. Adams K., 24. Arrak B., 34. Eskesen J., 13. Kuyasalo N., 23. Lotjonen A., 21. Luyeye-Lutumba J., 20. Parishek P., 14. Pasanen S., 8. Pennanen P. (capitán), 29. Puukko A.

Entrenador del KuPS: Nuutinen M.

Alineación inicial del Trabzonspor: 24. Onana A., 4. Akaydin S., 8. Bouchouari B., 57. Kabasakal M., 3. Mendy B., 30. Onuachu P., 39. Özkacar J., 20. Pina U., 10. Salah M. (capitán), 58. Simsir A., 11. Tufan O.

Entrenador del Trabzonspor: Reis T.