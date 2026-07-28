En el partido de vuelta de la segunda ronda de clasificación de la UEFA Champions League, el club azerbaiyano Sabah visitó al equipo finlandés KuPS. Tras imponerse en el marcador global, el club de Bakú aseguró su pase a la siguiente fase.

Zamin.uz ofrece detalles sobre el partido en el que participó el legionario uzbeko e información sobre los próximos rivales del Sabah.

1. Victoria contundente en Finlandia y la actuación de Rahmonaliyev como titular

En el encuentro disputado en Finlandia, los jugadores del Sabah 2:0 se llevaron la victoria. Cabe recordar que en el partido de ida celebrado en Bakú, el club azerbaiyano también ganó 1:0.

En este importante duelo, el talentoso centrocampista uzbeko Umarali Rahmonaliyev fue titular con el Sabah y, tras una actuación activa, fue sustituido en el minuto 78.

Champions League, 2ª ronda de clasificación, partido de vuelta: KuPS (Finlandia) – Sabah (Azerbaiyán) 0:2 (Resultado global: 0:3) Partido de ida: 0:1

Datos clave del encuentro KuPS – Sabah

Aspecto / Medida Detalles Competición UEFA Champions League (2ª ronda de clasificación) Enfrentamiento KuPS (Finlandia) – Sabah (Azerbaiyán) Resultado de vuelta 0:2 (Victoria del equipo de Bakú) Resultado de ida 0:1 Resultado global 0:3 (Sabah clasificado) Futbolista uzbeko Umarali Rahmonaliyev (Titular, jugó hasta el minuto 78)

2. Posible rival en la siguiente ronda: Duelo contra el Lech

Tras ganar con un marcador global de 3:0 el Sabah avanzó a la tercera ronda de clasificación de la Champions League.

En la siguiente ronda, el club azerbaiyano se enfrentará al ganador de la eliminatoria entre el Lech polaco y el Aarhus danés. En el partido de ida, el Lech ganó 4:1 y tiene grandes posibilidades de avanzar.

La participación de nuestro legionario uzbeko en la Champions League despierta un gran interés entre los aficionados al fútbol de nuestro país.

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