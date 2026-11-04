El Galatasaray derrota al Stuttgart en Estambul, el Sporting entra en el top 5

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El Galatasaray derrota al Stuttgart en Estambul, el Sporting entra en el top 5

La cuarta jornada de la UEFA Champions League dejó encuentros intensos y una distribución de puntos crucial. En Estambul, el Galatasaray, que recibía a uno de los equipos más fuertes de Alemania, el Stuttgart, presionó desde el inicio para ganar con un sólido 2-0.

En otro duelo paralelo, el Sporting de Lisboa logró una victoria mínima pero vital en su visita al Shakhtar Donetsk.

El recital de 3 minutos de Batrakov: golpe rápido del Galatasaray

El ambiente eléctrico del estadio Ali Sami Yen dio a los locales una gran ventaja desde el principio:

  • Dos goles en los minutos 12 y 15: Batrakov, héroe del partido, marcó un doblete rápido en apenas tres minutos, sentenciando el 2-0.

  • La impotencia alemana: A pesar de los esfuerzos de Deniz Undav y Ermedin Demirović por cambiar el rumbo, la defensa del club de Estambul y el portero Uğurcan Çakır mantuvieron su portería a cero.

  • Movimientos en la tabla: Con esta victoria, el Galatasaray suma 6 puntos y se sitúa 14º, mientras que el Stuttgart se queda con 7 puntos en la 8ª posición.

Shakhtar — Sporting: El único tanto de Doumbia

El gigante lisboeta, que muestra gran regularidad en la fase de grupos, ganó otro partido clave fuera de casa:

  • El gol decisivo en el minuto 59: En un partido muy disputado, un remate preciso de Ousmane Diomande (Doumbia) en la segunda mitad decidió el encuentro: 0-1.

  • El Sporting en el top 5: Con 9 puntos, los lisboetas se consolidan en la 5ª plaza de la clasificación general. El Shakhtar, con 4 puntos, cae al puesto 18.

Esta jornada de Champions League ha intensificado la lucha por los ocho primeros puestos, que dan acceso directo a los octavos de final.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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