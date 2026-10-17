Hamburger SV - Stuttgart: alineaciones y directo

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Hamburger SV - Stuttgart: alineaciones y directo

El encuentro de la Bundesliga entre el Hamburger SV y el Stuttgart comenzará el 17 de octubre a las 18:30 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Hamburger SV: 1. Heuer Fernandes D., 5. Hadzikadunic D., 33. Bornauw S., 24. Capaldo N., 37. Lemke L., 28. Muheim M., 4. Naderi B., 17. Omari U., 15. Poulsen Y., 20. Vieira F., 3. Wulff D.

Suplentes del Hamburger SV: 22. Amoako K., 7. El-Ouahdi Z., 11. Grønbæk A., 9. Moffi T., 43. Nandja S., 38. Rossing-Lelesiit A., 19. Stange O., 12. Tangvik S., 23. Torunarigha J.

Entrenador del Hamburger SV: Poulsen M.

Alineación inicial del Stuttgart: 41. Seimen D., 24. Chabot J., 9. Demirović E., 11. El Khannouss B., 3. Hendriks R., 29. Jeltsch F., 16. Karazor A., 18. Leweling J., 6. Stiller A., 26. Undav D. (capitán), 4. Vagnoman J.

Suplentes del Stuttgart: 22. Assinon L., 1. Bredlow F., 10. Führich C., 14. Hakes L., 17. Pejčinović D., 21. Prömel G., 44. Sauer L., 47. Spalt J., 45. Stergiou L.

Entrenador del Stuttgart: Hoeneß S.

Hamburger SVStuttgartBundesligaFútbolAlemania
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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