Slovan Bratislava — Stuttgart: alineaciones y directo

90 ¡¡¡Gol!!! Ermedin Demirović (VfB Stuttgart) manda el balón al fondo de la red.

87 Sustitución. Lorenz Assignon (Stuttgart) recibe la señal del árbitro y entra al campo, mientras que Josha Vagnoman se retira.

86 Sustitución. Lorenz Assignon (Stuttgart) recibe la señal del árbitro y ya puede entrar al campo, mientras que Josha Vagnoman abandona el terreno de juego.

86 ¿Es una tarjeta amarilla en la mano del árbitro? ¡Sí, así es! Peter Pokorný (Slovan Bratislava) es amonestado.

85 Peter Pokorný (Slovan Bratislava) ve la tarjeta amarilla por una dura falta.

85 ¿Una tarjeta amarilla en la mano del árbitro? ¡Sí, así es! Peter Pokorný (Slovan Bratislava) es amonestado.

83 Jamie Leweling (Stuttgart) está en fuera de juego.

82 Yaya Touré decide refrescar el equipo, Nino Marcelli (Slovan Bratislava) entra en lugar de Suleyman Camara.

81 Yaya Touré decide refrescar el equipo, Nino Marcelli (Slovan Bratislava) entra en lugar de Suleyman Kamara.

81 Sustitución. Alasana Yirajang (Slovan Bratislava) entra en lugar de Andraž Šporar.

81 El entrenador principal realiza un cambio: Roman Čerepkai (Slovan Bratislava) entra al campo en lugar de Tigran Barseghyan.

81 Sustitución. Atakan Karazor (Stuttgart) entra al campo, Angelo Stiller se retira.

81 Sebastian Hoeneß se prepara para hacer un cambio. Ermedin Demirović entra en el campo en lugar de Bilal El Khannouss (Stuttgart).

79 Deniz Undav (VfB Stuttgart) se queda solo en el área y dispara, pero su remate es rechazado magistralmente por un defensa.

79 Stuttgart sacó el córner en corto. El balón fue enviado a un compañero cercano.

79 Deniz Undav (Stuttgart) se quedó solo en el área y remató, pero su disparo fue magníficamente bloqueado por un defensa.

78 19.725 espectadores asistieron al partido.

78 Josha Vagnoman (VfB Stuttgart) recibe tarjeta amarilla por una falta.

75 Yaya Touré decide sustituir a Sandro Cruz, y Kevin Wimmer (Slovan Bratislava) entra en su lugar.

75 Christian Martínez abandona el terreno de juego, entra en su lugar Artur Gajdoš (Slovan Bratislava).

74 Deniz Undav (VfB Stuttgart) envía un pase, pero el balón no llega a ningún compañero.

72 Leo Sauer (Stuttgart) dispara con peligro desde dentro del área, pero el balón se marcha por encima del travesaño.

71 Se produce un cambio. Dzenan Pejcinovic abandona el terreno de juego y Sebastian Hoeness da las últimas instrucciones tácticas a Jamie Leweling (Stuttgart).

71 Es hora de un cambio. Leo Sauer (Stuttgart) entra al campo en lugar de Chris Führich.

69 El balón le llegó a César Blackman (Slovan Bratislava) dentro del área y remató de primeras, pero un defensa bloqueó el disparo sin querer. ¡Qué mala suerte en esa jugada!

66 El disparo de Kristian Martínez (Slovan Bratislava) no fue muy preciso y Fabian Bredlow lo detuvo sin dificultad.

65 Eso no es lo que quería Sandro Cruz (Slovan Bratislava). Al intentar cortar el centro, la metió en su propia portería y puso el 0-2 en el marcador.

65 ¡Gol en contra! Sandro Cruz (Slovan Bratislava) se marca en propia puerta.

63 Kyriakos Savvidis (Slovan Bratislava) dispara desde dentro del área, pero los defensas despejan el balón.

63 Suleyman Kamara (Slovan Bratislava) intentó un centro al área, pero fue bloqueado.

63 El saque de esquina ejecutado por el Stuttgart fue despejado con seguridad por Dominik Takáč (Slovan Bratislava).

62 Bilal El Khannouss (Stuttgart) remata a puerta desde dentro del área tras un pase preciso, pero un defensa saca el balón bajo palos. El balón sale y se señala córner.

61 ¡Sandro Cruz (Slovan Bratislava) controla el balón de manera brillante! Domina el centro dentro del área y dispara de inmediato a portería. ¡Lamentablemente, su potente disparo se estrelló en el travesaño!

60 Andraž Šporar (Slovan Bratislava) busca a un compañero con un gran pase dentro del área, pero un defensa reacciona bien y bloquea el balón.

57 Irfan Peljto hace sonar el silbato y Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) comete falta en ataque, tiro libre concedido. Buena decisión del árbitro.

56 El árbitro, tras la revisión del VAR, está satisfecho con su decisión y anula el gol por fuera de juego. Los jugadores del Slovan Bratislava están desanimados.

56 Se anuncia la decisión del VAR. El gol del Slovan Bratislava ha sido anulado por fuera de juego en la jugada previa.

54 ¡Atención! El árbitro Irfan Peljto quiere revisar la jugada anterior mediante el VAR, muy probablemente hubo fuera de juego al inicio de la jugada.

53 ¡Gol anulado a Suleymane Camara (Slovan Bratislava) por fuera de juego!

53 El asistente levantó su bandera y el árbitro principal pitó. Souleymane Kamara (Slovan Bratislava) mandó el balón al fondo de la red, pero el gol fue anulado por fuera de juego.

51 Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) intentó pasar a un compañero, pero el defensa lo cubrió perfectamente.

49 Chris Führich (VfB Stuttgart) saca de esquina hacia el área, pero Dominik Takáč está atento y despeja el peligro.

47 Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) dispara desde fuera del área, pero el remate no entra peligro y se marcha rozando el poste izquierdo.

47 Kyriakos Savvidis (Slovan Bratislava) centra al área, pero su envío es bloqueado.

47 Lanzamiento de falta de Chris Führich (Stuttgart), pero el balón es despejado.

46 Empieza la segunda parte.

45+1 Terminó la primera parte del partido.

45+1 En lugar de centrar al área del Stuttgart, jugaron el córner en corto.

45 Chris Führich (Stuttgart) saca un potente disparo desde fuera del área y obliga al portero a hacer una gran parada. El balón se va fuera y Stuttgart gana un córner.

45+1 Ha finalizado la primera mitad del partido.

45+1 Chris Führich (Stuttgart) saca un potentísimo disparo desde fuera del área y obliga al portero a hacer una gran parada. El balón sale fuera y el Stuttgart gana un córner.

45+1 Chris Führich (Stuttgart) remata con potencia desde fuera del área hacia el lado derecho de la portería, pero Dominik Takáč realiza una atajada espléndida para evitar el gol. El balón se va fuera y Stuttgart gana un saque de esquina.

44 Ramon Hendriks (VfB Stuttgart) dispara a puerta, pero el balón se va fuera.

44 Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) dispara desde fuera del área a la esquina inferior izquierda, pero Dominik Takáč hace una parada magnífica para evitar el gol. ¡Una jugada preciosa en todos los sentidos!

41 Kyriakos Savvidis (Slovan Bratislava) remata desde dentro del área, pero el disparo se va desviado por encima del larguero.

39 El juego se detiene porque Deniz Undav (Stuttgart) está en fuera de juego.

38 Josha Vagnoman (Stuttgart) intentó pasar a un compañero desde fuera del área, pero la defensa rival reaccionó rápido para despejar el peligro.

36 El portero no tenía de qué preocuparse en esa jugada. Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) priorizó la potencia a la precisión y por eso su disparo se marchó muy por encima del travesaño.

34 Josha Vagnoman (Stuttgart) desaprovechó una buena ocasión, remató de primera desde media distancia, ¡pero el balón se estrelló en el travesaño!

34 Chris Führich (Stuttgart) saca el córner, pero un defensa se eleva por encima de todos para despejar el balón de cabeza.

31 El Slovan Bratislava sacó el córner rápidamente en corto.

31 Cesar Blackman (Slovan Bratislava) dispara con potencia a puerta, pero un defensa bloquea el balón valientemente. El balón se va fuera. Slovan Bratislava sacará de esquina.

29 ¡Gol! Angelo Stiller encuentra a Deniz Undav (VfB Stuttgart) dentro del área con un pase magnífico, y este aprovecha la ocasión para enviar el balón al fondo de la red por la esquina inferior derecha. 0:1.

29 ¡Gol! Deniz Undav (Stuttgart) manda el balón al fondo de la red y cambia el marcador.

27 Andraž Šporar (Slovan Bratislava) dispara a portería, pero un defensa bloquea el balón magistralmente.

26 Bilal El Khannouss (Stuttgart) ve la tarjeta amarilla por una dura entrada. Irfan Peljto no dudó ni un segundo en tomar esa decisión.

26 Tarjeta amarilla para Bilal El Khannouss (Stuttgart).

24 Deniz Undav (Stuttgart) cazó el rechaze y remató. El portero estaba atento y realizó una parada espléndida.

24 ¡Deniz Undav (Stuttgart) se echa las manos a la cabeza con desesperación tras desaprovechar una ocasión clarísima! Recibió un centro de falta, controló el balón en su primer toque y disparó con potencia a quemarropa hacia el centro de la portería, pero Dominik Takáč hizo una parada providencial.

22 Peter Pokorný (Slovan Bratislava) robó el balón y protestó airadamente después de que Irfan Peljto señalara falta. Stuttgart tiene un tiro libre. Veamos qué pueden crear en esta jugada.

21 Sandro Cruz (Slovan Bratislava) comete falta para recuperar el balón. Irfan Peljto vio la jugada claramente y tocó el silbato.

20 Kyriakos Savvidis (Slovan Bratislava) decidió disparar a puerta, pero uno de los defensas bloqueó el balón magistralmente, por lo que su intento no supuso ningún peligro para el portero.

18 Irfan Peljto no pudo pasar por alto la dura falta de Grisha Prömel (Stuttgart) y hizo sonar su silbato.

15 Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) intentó dar un pase, pero fue bloqueado. Stuttgart sacará un córner.

15 ¡Ramon Hendriks (VfB Stuttgart) desperdicia una gran ocasión! Encontró espacios cerca del área y remató de cabeza, pero al disparo le faltó fuerza y precisión. ¡El balón se marchó muy por encima del larguero!

15 El saque de esquina lanzado por Angelo Stiller (VfB Stuttgart) es despejado por los defensas.

14 Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) intentó un pase, pero fue bloqueado. Stuttgart sacará de esquina.

12 Ramon Hendriks (Stuttgart) no podía esperar otra cosa que una tarjeta amarilla por esa dura entrada. Y aquí está, la tarjeta amarilla. Irfan Peljto no dudó en sacarla del bolsillo.

11 Sulayman Kamara (Slovan Bratislava) intentó regatear a los rivales, pero el defensa logró robar el balón.

10 Sulayman Kamara (Slovan Bratislava) regateó a su rival, pero no pudo mantener el balón dentro del campo.

8 El balón salió del campo y el Slovan Bratislava reanudará con un saque de puerta.

8 Saque de esquina. Stuttgart tendrá una oportunidad.

8 Josha Vagnoman (Stuttgart) recibió un pase preciso, se quedó solo ante el portero y disparó con potencia hacia el centro de la portería. Sin embargo, Dominik Takáč estuvo atento y despejó el balón fácilmente, evitando el gol.

8 Josha Vagnoman (Stuttgart) recibió un pase preciso, se quedó solo ante el portero y disparó con potencia al centro de la portería. Dominik Takáč estuvo atento y despejó el balón con facilidad, evitando el gol. Saque de esquina. Habrá ocasión para el Stuttgart.

7 Josha Vagnoman (Stuttgart) agarró claramente a su rival para evitar que se hiciera con el balón, y el árbitro señaló falta.

7 Josha Vagnoman (VfB Stuttgart) centra al área, pero el defensa está atento y despeja el peligro.

5 Grisha Prömel (Stuttgart) lo intentó de cabeza tras un saque de esquina, pero no logró dirigir el balón a portería, se marchó por encima del travesaño.

5 Stuttgart tendrá un saque de esquina.

3 ¡Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) se abrió espacio para disparar y probó suerte desde lejos! Su peligroso remate hacia el poste izquierdo fue atajado de manera brillante por Fabian Bredlow.

1 Suleyman Kaba (Slovan Bratislava) envió un centro peligroso al área, pero Fabian Bredlow se hizo con el balón.

1 ¡Increíble, el partido de hoy acaba de empezar ahora mismo!

00:00 ¡Por fin los jugadores saltan al terreno de juego! Stuttgart sacará de centro.

00:00 Presentamos al árbitro del partido de hoy, Irfan Peljto.

00:00 Las alineaciones iniciales ya han sido anunciadas y puedes consultarlas en la sección de alineaciones.