Sensación en Leverkusen: el Stuttgart derrota al Bayer 4-2

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Sensación en Leverkusen: el Stuttgart derrota al Bayer 4-2

Bundesliga alemanaLa octava jornada concluyó con dos encuentros cruciales. En el BayArena de Leverkusen, los aficionados presenciaron un festival de goles y una sorpresa inesperada: el Bayer, líder del torneo, perdió 2-4 en casa ante el Stuttgart.

En un partido disputado en paralelo, el RB Leipzig logró una victoria sólida fuera de casa contra el Schalke, consolidando su posición en la lucha por el título.

Drama en Leverkusen: el recital de Demirović y la victoria del Stuttgart

El choque entre el Bayer y el Stuttgart fue abierto e intenso desde los primeros minutos:

  • Un inicio fulgurante de los visitantes: Ermedin Demirović abrió el marcador en el minuto 14, seguido por Jamie Leweling, quien amplió la ventaja en el minuto 22;

  • La respuesta de Schick: En el minuto 28, el experimentado delantero Patrik Schick descontó para los locales, reavivando la intriga;

  • Los golpes decisivos del Stuttgart: Al inicio de la segunda parte, en el minuto 51, Bilal El Khannouss puso el 1-3, y en el minuto 65, Demirović selló su doblete, sentenciando prácticamente el partido;

  • Último intento: El gol anotado por Ibrahim Maza en el minuto 79 no pudo evitar la derrota del Bayer — marcador final 2-4.

Tras esta victoria, el Stuttgart suma 12 puntos, mientras que el Bayer se queda con 13 puntos y ocupa la sexta posición.

Confianza en Gelsenkirchen: Leipzig en el podio

En su visita al campo del Schalke, que lucha en la parte baja, el Leipzig demostró su categoría:

  • Goles de Nusa y Romulo: Antonio Nusa abrió el marcador en el minuto 37, y en el minuto 78, Romulo anotó el segundo gol de los visitantes, asegurando la victoria por 2-0;

  • Salto en la tabla: Gracias a estos 3 puntos, el Leipzig suma 18 puntos y asciende a la tercera posición. El Schalke, con 6 puntos, permanece en la peligrosa 17ª plaza.

Protocolo de juego y alineaciones

Bayer — Stuttgart 2:4

  • Goles: Schick (28), Maza (79) — Demirović (14, 65), Leweling (22), El Khannouss (51).

  • Bayer: Flekken, Gutiérrez, Quansah, Tapsoba, Medina, Fernandes, García (Boniface, 83), Vázquez (Hofmann, 62), Maza, Moreira (Tillman, 75), Schick.

  • Stuttgart: Seimen, Leweling, Jakel (Jeel, 65), Chabot, Hendriks, Karazor, Prömel, El Khannouss, Undav (Nartey, 72), Führich, Demirović.

Schalke — Leipzig 0:2

  • Goles: Nusa (37), Romulo (78).

  • Schalke: Karius, Katić, Kurucay, Becker (Ebimbe, 83), Tanaka, Adamu (Ljubicic, 57), Karaman, Aouchiche, Ayhan (Dzeko, 68), Hwang Hee-chan (Lasme, 83).

  • Leipzig: Vandevoordt, Lukeba, Raum, Henrichs (Baku, 76), Orbán, Reis (Baumgartner, 61), Elaynoui, Banzuzi (Seiwald, 85), Nusa, Gruda (Gomis, 76), Romulo (Bakayoko, 85).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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