Inicio dramático de la 7ª jornada en Alemania: el Gladbach muestra carácter y se lleva los 3 puntos

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Inicio dramático de la 7ª jornada en Alemania: el Gladbach muestra carácter y se lleva los 3 puntos

Bundesliga alemanacomenzó su 7ª jornada con un duelo dramático, inesperado y lleno de goles. En el partido inaugural de la competición, Stuttgart recibió en su estadio al club Borussia Mönchengladbach .

En un encuentro que se convirtió en un auténtico espectáculo goleador para los aficionados, los visitantes sellaron una victoria importante y de carácter por 3-2, celebrando así su primer triunfo de la temporada actual.

Gol rápido de Demirović y una respuesta contundente de los visitantes

Aunque el encuentro comenzó con ataques incisivos de los locales, el control del juego se inclinó a favor de los visitantes:

  • Apertura rápida del marcador: Apenas en el minuto 5, Ermedin Demirović perforó la portería rival, adelantando al Stuttgart (1-0);

  • Equilibrio antes del descanso: En el minuto 38, Joe Scally restableció la igualdad, llevando a los equipos al descanso con el marcador empatado (1-1);

  • La intensa segunda parte del Borussia: En el minuto 51, Martino adelantó a los visitantes (1-2), y en el minuto 66, Honorat amplió la ventaja (1-3);

  • Persistencia y doblete de Demirović: En el minuto 83, Demirović marcó de nuevo para recortar distancias (2-3), pero los locales no lograron igualar en los minutos restantes.

Situación en la tabla

El resultado obtenido afectó la posición de los equipos en la tabla de la siguiente manera:

  • Stuttgart: Tras la derrota en casa, se mantiene en la 14ª posición con 6 puntos;

  • Borussia M: Al conseguir sus primeros 3 puntos de la temporada, dio el primer paso para salir de una situación compleja, a pesar de seguir en la parte baja de la tabla.

Ficha del partido:

Bundesliga. 7ª jornada

Stuttgart — Borussia M 2:3

  • Goles: Ermedin Demirović 5, 83 — Joe Scally 38, Martino 51, Honorat 66.

  • Stuttgart: Nübel, Vagnoman (Chase, 55), Chabot, Rouault, Mittelstädt, Karazor (Stiller, 64), Führich, Demirović, Millot, Touré (Undav, 55).

  • Borussia M: Nicolas, Scally, Itakura, Elvedi, Netz, Reitz, Weigl, Honorat, Stöger, Plea, Kleindienst.

BundesligaStuttgartBorussia MönchengladbachErmedin DemirovićFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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