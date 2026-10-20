Stuttgart — Atl. Madrid: alineaciones y directo

45+1 La primera parte del partido de hoy ha llegado a su fin.

45 Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) tiene la capacidad de realizar un saque de banda largo directamente al área penal, y esto puede crear situaciones muy peligrosas para su equipo.

45 Simeone (Atl. Madrid) intentó regatear a un rival, pero el balón fue despejado.

44 Julián Álvarez (Atlético Madrid) recibe completamente solo un centro desde la banda en el área, pero su remate de cabeza se marcha rozando el poste izquierdo.

42 David Hancko (Atlético de Madrid) se elevó más que los defensas tras el saque de esquina y cabeceó hacia el centro de la portería. El remate de cabeza desde lejos no llevaba suficiente fuerza y el portero atrapó el balón sin problemas.

42 Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid) se prepara para lanzar el córner.

42 David Hancko (Atlético de Madrid) recibe un pase cerca de la frontal del área, pero su disparo es bloqueado. El balón sale fuera. El Atlético de Madrid tendrá un córner.

40 El saque de esquina es enviado al centro del área, donde David Hancko (Atlético de Madrid) remata, pero calcula mal los tiempos y el balón se marcha por encima del larguero.

40 Álex Baena (Atlético de Madrid) decide sacar el córner en corto para acelerar el ritmo.

39 Pablo Barrios (Atlético de Madrid) envía un mal centro raso al área, pero un defensa despeja el balón. Si ese pase hubiera llegado a su destino, probablemente habría terminado en el fondo de la red. El Atlético de Madrid sacará de esquina.

39 Deniz Undav (Stuttgart) comete falta y concede un tiro libre. Halil Umut Meler vio la jugada claramente y pitó.

36 ¡Jamie Leweling (Stuttgart) recibió el balón cerca de la frontal y obró un verdadero milagro con un disparo magnífico a la escuadra izquierda!

33 Grischa Prömel (Stuttgart) mostró demasiada agresividad al intentar zafarse de su rival, y el árbitro señaló falta.

32 Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) envía un gran centro al área penalti. Sin embargo, el defensa rival está atento y despeja el balón para alejar el peligro.

31 8:2 en la estadística total de remates. Por ahora, los tiros a puerta son 3:0.

31 Julián Álvarez (Atlético Madrid) caza el rechace en la frontal del área, pero su disparo es bloqueado por un defensa.

29 Alejandro Grimaldo ejecutó un peligroso saque de esquina, el balón le llegó a la cabeza a Marc Pubill (Atlético de Madrid), pero su remate a quemarropa salió desviado por encima del travesaño.

29 Alejandro Grimaldo (Atl. Madrid) se prepara para sacar de esquina.

29 Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) intentó pasar el balón a un compañero, pero el defensa lo bloqueó bien. El balón salió del campo y se señaló saque de esquina. El Atlético de Madrid tendrá la oportunidad de crear una ocasión peligrosa ante la portería rival.

27 Angelo Stiller (Stuttgart) hizo una pared con Deniz Undav, pero la jugada se diluyó.

25 Grisha Prömel (Stuttgart) quedó claramente en fuera de juego, y tras el levantamiento de bandera del juez de línea, el árbitro detuvo el partido.

23 Chris Führich (Stuttgart) saca el córner y centra al área, pero la defensa rival está atenta y despeja el balón con seguridad.

23 Chris Führich (Stuttgart) protagonizó una jugada individual, pero un defensa rival lo detuvo, evitando una situación de peligro. El árbitro principal y su asistente señalaron saque de esquina. El Stuttgart tendrá la oportunidad de crear peligro frente a la portería rival.

22 Ramon Hendriks (Stuttgart) envió un pase largo hacia Chris Führich, pero Jan Oblak salió para quedarse con el balón.

22 Chris Führich (Stuttgart) saca el córner al área, pero un defensa despeja el balón.

21 Bilal El Khannouss (Stuttgart) se abrió espacio e intentó centrar al área. Sin embargo, un defensa metió el pie en el momento clave y despejó el balón. El balón salió del campo y Stuttgart sacará de esquina.

20 Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) intentó regatear a los rivales, pero el defensa estuvo bien al recuperar el balón.

20 Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) envía un centro peligroso al área, pero los defensas rivales bloquean el balón.

19 Serdar Gözübüyük hace sonar el silbato y señala tiro libre por una falta de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) sobre su rival.

17 Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) recibe una dura tarjeta amarilla del árbitro por una pequeña falta.

16 Angelo Stiller (Stuttgart) recibió un gran pase, regateó a un defensa y su disparo desde fuera del área se marchó rozando el poste izquierdo.

16 65:35 – posesión del balón.

13 ¡Oportunidad! Chris Führich (Stuttgart) remata desde dentro del área tras un gran pase de Deniz Undav, pero el balón se va rozando el poste izquierdo.

11 Angelo Stiller (Stuttgart) empalma un disparo de primera desde fuera del área. Jan Oblak despeja su remate a la escuadra derecha. El balón rebota en un defensa y le cae a Jamie Leweling (Stuttgart), quien dispara inmediatamente desde el área, pero el balón se marcha ligeramente por encima del larguero.

9 Los jugadores del Stuttgart combinan con buenos pases cortos para construir un nuevo ataque.

8 Chris Führich (Stuttgart) ejecuta un córner potente pero impreciso y el balón se marcha fuera. Habrá saque de puerta para el Atlético de Madrid.

7 Bilal El Khannouss (Stuttgart) dispara con potencia desde lejos, pero un defensa rechaza el balón. El árbitro pita, habrá córner para el Stuttgart.

7 Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) centra al área, pero un defensa despeja el peligro.

5 El Stuttgart construye el juego con pases precisos para crear nuevas oportunidades de ataque.

3 Chris Führich (Stuttgart) dispara a portería, pero su intento sale muy desviado y el balón se marcha por encima del larguero.

1 Josha Vagnoman (Stuttgart) controló el centro y sin pensarlo soltó un potente disparo a portería, ¡pero Jan Oblak estuvo atento y detuvo el remate!

1 Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) saca el córner en corto en lugar de centrar al área.

1 Bilal El Khannouss (Stuttgart) recibió un pase brillante dentro del área y apuntó al lado izquierdo de la portería, pero el portero despejó el disparo. Stuttgart sacará de esquina.

1 El partido ha comenzado. Arranca la primera parte.

00:00 ¡Por fin los jugadores saltan al terreno de juego! Sacará el Stuttgart.

00:00 Serdar Gözübüyük ha sido designado árbitro principal para el partido de hoy, e intentará arbitrar con justicia y evitar errores.

00:00 Las alineaciones titulares de ambos equipos ya han sido anunciadas y puedes verlas en los detalles de este partido.