Kamoliddin Tojiyev hace una declaración sorprendente tras la dramática derrota ante el Neftchi

En el choque central de la 25ª jornada de la Superliga, el equipo de Taskent, «Pakhtakor» sufrió una dolorosa derrota por 1-3 en casa ante su principal rival en la carrera por el título, el club de Ferganá, «Neftchi» Este resultado deja al equipo capitalino a 5 puntos del líder.

Tras el encuentro, el entrenador de los «Leones», Kamoliddin Tojiyev participó en la rueda de prensa y respondió abiertamente a las preguntas sobre el bajo rendimiento del equipo en la segunda parte, el polémico penalti y las lesiones.

«Debimos marcar 3 goles en la primera parte»: La sorpresa del entrenador

Tojiyev destacó la drástica diferencia entre ambas mitades:

Dominio total en la primera parte: «Empezamos muy bien y controlamos la primera parte. Pudimos haber marcado al menos 3 goles aprovechando las 3 ocasiones claras creadas;

El colapso inesperado en la segunda parte: Sinceramente, no sé qué pasó tras el descanso. Parecía que un equipo totalmente distinto saltó al campo. No sé si los jugadores se relajaron pensando que el partido estaba ganado. Analizaremos todo seriamente mañana», declaró el técnico.

La polémica del penalti y el estado grave de Zaid Tahsin

En la conferencia se trataron detalles importantes sobre el arbitraje y las bajas en la plantilla:

Reacción al penalti del minuto 89: «No he vuelto a ver el penalti a nuestro favor, pero sí el que pitaron en nuestra contra. No hubo un agarrón o empujón claro. No sé cómo lo evalúan los árbitros;

Jugador trasladado en ambulancia: Aún no sé el estado de Zaid Tahsin. Fue trasladado directamente del estadio en ambulancia y los médicos aún no han dado un diagnóstico preciso».

El destino del título: «Aún no se ha perdido la oportunidad»

A pesar de los 5 puntos de diferencia en la tabla, el entrenador del Pakhtakor no piensa rendirse: