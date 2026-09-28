¿Quién será el mejor entrenador de septiembre en la Superliga?

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¿Quién será el mejor entrenador de septiembre en la Superliga?

En la Superliga de Uzbekistán, se han anunciado los candidatos al premio al mejor entrenador del mes de septiembre. Cinco especialistas que llevaron a sus equipos a obtener grandes resultados durante el mes compiten por esta nominación.

Cabe destacar que, entre los candidatos, hay tanto entrenadores que terminaron septiembre invictos como especialistas cuyos equipos mostraron resultados significativos en poco tiempo.

Tojiyev y Berdiyev — con resultados máximos

El entrenador principal del Pakhtakor, Kamoliddin Tojiyev, cerró los encuentros de septiembre con un resultado ideal con su equipo.

El club de Taskent disputó 3 partidos durante el mes y los ganó todos. El Pakhtakor marcó 8 goles y recibió solo 2 en estos encuentros.

Este resultado convierte a Tojiyev en uno de los principales candidatos al premio al mejor entrenador del mes.

Sin embargo, enfrentará una seria competencia por parte del entrenador principal del Nasaf, Ro‘ziqul Berdiyev.

El club de Qarshi también disputó 3 partidos en septiembre y ganó los tres. Pero las estadísticas del Nasaf son aún más impresionantes: el equipo marcó 13 goles y recibió solo 3.

Por lo tanto, los resultados de ambos entrenadores se basan en un 100% de victorias.

Qosimov y Kapadze también están en la lucha

El entrenador principal del AGMK, Mirjalol Qosimov, disputó 3 encuentros con su equipo en septiembre.

Aunque el club de Olmaliq ganó dos de estos partidos, sufrió una derrota.

El estratega del Navbahor, Timur Kapadze, llevó a su equipo a 2 victorias en septiembre. Los de Namangan registraron un empate en otro encuentro, terminando el mes invictos.

De esta manera, los pupilos de Kapadze no abandonaron el campo derrotados en septiembre.

El Surkhon de G‘ofurov tampoco pasó desapercibido

El entrenador principal del Surkhon, Anvar G‘ofurov, también figura entre los candidatos.

El club de Termez disputó 3 encuentros en septiembre y ganó dos de ellos. El Surkhon sufrió una derrota en un partido.

Así, un total de cinco especialistas han sido nominados para el premio al mejor entrenador del mes.

Resultados de septiembre

Entrenador

Equipo

Partidos

Victorias

Empates

Derrotas

Kamoliddin Tojiyev

Pakhtakor

3

3

0

0

Ro‘ziqul Berdiyev

Nasaf

3

3

0

0

Mirjalol Qosimov

AGMK

3

2

0

1

Timur Kapadze

Navbahor

3

2

1

0

Anvar G‘ofurov

Surkhon

3

2

0

1

¿Quién será el mejor entrenador de septiembre en la Superliga?

La rivalidad entre Tojiyev y Berdiyev es especialmente interesante. Ambos especialistas registraron tres victorias en septiembre. Sin embargo, el hecho de que el Nasaf marcara 13 goles y recibiera solo 3 demuestra la eficacia ofensiva y defensiva del equipo de Berdiyev.

Al mismo tiempo, la diferencia de goles de 8:2 del Pakhtakor también muestra el juego estable del equipo de Tojiyev.

¿Quién se llevará el título de mejor entrenador?

En septiembre, varios entrenadores lograron resultados importantes con sus equipos en la Superliga. Entre los candidatos, hay dos especialistas que obtuvieron el máximo de puntos, mientras que los demás justificaron su candidatura con una racha invicta o dos victorias.

Ahora, la elección final dependerá de cómo se evalúen los resultados de cada entrenador.

Una cosa es segura: la competencia entre los entrenadores de la Superliga en septiembre no fue menos interesante que la lucha en el campo. Independientemente de a quién se le entregue el premio, los principales héroes del mes fueron los especialistas que guiaron a sus equipos hacia la victoria.

Kamoliddin TojiyevRo‘ziqul BerdiyevPakhtakorNasafSuperliga
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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