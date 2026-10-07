Varios partidos clave en la jornada 23 de la Superliga

La lucha por el campeonato y los puestos altos en la Superliga de Uzbekistán se vuelve cada vez más intensa. Hoy, 7 de octubre, comienza la jornada 23. En el primer encuentro, uno de los principales candidatos al título, Neftchi, recibe a Xorazm en su estadio. En los días siguientes, el derbi Pakhtakor — Bunyodkor, el choque Nasaf — Dinamo y el partido entre AGMK y Navbahor captarán la atención de los aficionados.

¿Consolidará Neftchi su liderato?

El partido inaugural de la jornada 23 se celebrará el 7 de octubre a las 19:00 en el estadio Istiqlol de Ferganá. Neftchi recibe a Xorazm.

Tras 22 jornadas, el club de Ferganá es líder del campeonato con 51 puntos El equipo suma 16 victorias y una diferencia de goles de 50:17. Su perseguidor más cercano, Pakhtakor, ha acumulado 49 puntos.

Por eso, para Neftchi, el partido contra Xorazm no es un encuentro más. Una victoria fortalecería aún más su posición en la carrera por el título.

Xorazm ocupa el puesto 14 con 21 puntos tras 22 jornadas. Aunque la diferencia en la tabla es grande, cada punto es importante para los visitantes.

El derbi de Taskent: Pakhtakor — Bunyodkor

El 9 de octubre a las 19:00 dos clubes destacados de Taskent, Pakhtakor y Bunyodkor, saltarán al campo.

Pakhtakor ocupa actualmente la segunda posición con 49 puntos. Por tanto, cada punto de Neftchi es de gran importancia para el club capitalino.

Bunyodkor es 13º con 22 puntos. Debido a esto, los objetivos de los equipos en el torneo difieren drásticamente: mientras Pakhtakor lucha por el título, Bunyodkor necesita puntos para salir de la parte baja.

El estatus de derbi convierte a este encuentro en uno de los más interesantes de la jornada.

Nasaf — Dinamo: un duelo crucial por los puntos

Otro partido destacado tendrá lugar en Qarshi el 9 de octubre. A las 19:30 Nasaf recibirá a Dinamo.

Nasaf es sexto con 34 puntos tras 22 jornadas. Dinamo ocupa la novena posición con 30 puntos.

La diferencia no es grande. Por ello, una victoria en este encuentro podría influir significativamente en la posición de los equipos en la tabla.

Especialmente cuando se acerca la fase decisiva de la temporada, el valor de cada punto para los puestos altos aumenta.

Navbahor afronta una prueba seria en Olmaliq

Otro partido central de la jornada 23 se celebrará el 11 de octubre a las 16:00 AGMK recibe a Navbahor en su estadio.

Navbahor es tercero con 44 puntos y persigue a los dos equipos de arriba. El club de Olmaliq ocupa la cuarta posición con 35 puntos.

Por lo tanto, este partido también es importante para la parte alta de la tabla. Si Navbahor gana, mantendrá la presión en la carrera por el título. Para AGMK, tres puntos permitirían acercarse al tercer puesto.

Calendario completo de la jornada 23

Los partidos de la jornada 23 de la Superliga se llevarán a cabo del 7 al 11 de octubre. El calendario oficial indica la fecha y hora de inicio de los ocho encuentros.

Fecha Hora Encuentro 7 de octubre 19:00 Neftchi — Xorazm 9 de octubre 18:30 Qo‘qon-1912 — Mash’al 9 de octubre 19:00 Pakhtakor — Bunyodkor 9 de octubre 19:00 Buxoro — Andijon 9 de octubre 19:30 Nasaf — Dinamo 10 de octubre 18:00 Qizilqum — Surxon 11 de octubre 16:00 AGMK — Navbahor 11 de octubre 16:00 So‘g‘diyona — Lokomotiv

Cada punto es vital en la carrera por el título

La situación tras la jornada 22 muestra lo intensa que está la carrera por el título antes de la jornada 23: Neftchi — 51 puntos, Pakhtakor — 49 puntos, Navbahor — 44 puntos. Detrás de ellos, AGMK y Lokomotiv han sumado 35 puntos cada uno.

Por lo tanto, los resultados del trío de cabeza en esta nueva jornada podrían afectar no solo a su propia posición, sino también a la lucha general por el título.

Neftchi jugará primero. Luego llegará el turno de Pakhtakor y Navbahor. La pregunta principal es si la distancia en la carrera por el título se reducirá o si los líderes se distanciarán de nuevo.