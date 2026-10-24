¿Qué dijo Islom Ismoilov tras la victoria contra Pakhtakor?

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¿Qué dijo Islom Ismoilov tras la victoria contra Pakhtakor?

En el duelo central de la 25ª jornada de la Superliga, el club Neftchi de Fergana logró una victoria importante y llena de carácter por 3-1 fuera de casa contra Pakhtakor. Como resultado, el equipo de Fergana aumentó la diferencia con su perseguidor más cercano a 5 puntos.

Tras el encuentro, el entrenador principal de Neftchi, Islom Ismoilov participó en la rueda de prensa, respondiendo detalladamente a preguntas sobre cambios tácticos, el estado psicológico de los jugadores y las lesiones.

«Los chicos mostraron carácter»: Prudencia en la primera parte y giro táctico

El entrenador analizó las acciones de su equipo en la primera mitad y los cambios realizados en el descanso:

  • El resultado es lo primero: «Intentamos jugar con más cautela en la primera parte. La razón es que en este tipo de partidos, el resultado siempre es lo primero. Como señaló Lobanovsky: el juego se olvida, el resultado queda en la historia. Si jugamos al ataque y encajamos un gol en defensa, las críticas son naturales;

  • Cambio de esquemas: Habíamos empezado el partido con un esquema 3-4-3, pero tras el penalti encajado, volvimos a la táctica 4-3-3;

  • Refuerzo planeado: Sabiendo que Pakhtakor suele activarse después del minuto 60, reforzamos las bandas dando entrada a Alisher Odilov y Abror Ismoilov en la segunda parte. Creo que en la segunda mitad no le dimos prácticamente ninguna oportunidad al rival», declaró el técnico.

Presión psicológica: «El peso de jugar en el 1er puesto es diferente»

Ismoilov relacionó los recientes errores defensivos del equipo con la psicología de los jugadores:

  • Un equipo que tiene algo que perder: «Cuando vas 3º en la tabla no tienes nada que perder, solo miras hacia adelante. Pero cuando vas 1º, sabes que un solo error puede hacerte caer. Aparece más miedo y por eso las decisiones se toman con precipitación;

  • No tenemos derecho a la tranquilidad: A pesar de la diferencia de 5 puntos, el campeonato aún no está decidido. Quedan 5 jornadas y debemos salir al campo a ganar todos los partidos».

Lesiones y el factor Rodri enManchester City

Al ser preguntado por el estado de los líderes antes del partido de la ACL, el entrenador reveló problemas serios:

  • El estado de Zoran Marušić: «Muchos de nuestros jugadores tienen más de 30 años. Debido al ritmo tan alto del partido, se observaron tirones en los isquiotibiales. Como nos espera el partido contra Al-Ittihad en dos días, necesitamos recuperarlos rápido;

  • El lugar de Jokić: Es como el vacío que quedó tras la lesión de Rodri en Manchester City. En el fútbol moderno, el juego se construye alrededor del mediocentro defensivo, y la baja de Jokić nos afectó mucho. A pesar de ello, nuestros otros jugadores están dando su máximo», concluyó Islom Ismoilov.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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