¿Qué dijo Islom Ismoilov tras la victoria contra Pakhtakor?

En el duelo central de la 25ª jornada de la Superliga, el club Neftchi de Fergana logró una victoria importante y llena de carácter por 3-1 fuera de casa contra Pakhtakor. Como resultado, el equipo de Fergana aumentó la diferencia con su perseguidor más cercano a 5 puntos.

Tras el encuentro, el entrenador principal de Neftchi, Islom Ismoilov participó en la rueda de prensa, respondiendo detalladamente a preguntas sobre cambios tácticos, el estado psicológico de los jugadores y las lesiones.

«Los chicos mostraron carácter»: Prudencia en la primera parte y giro táctico

El entrenador analizó las acciones de su equipo en la primera mitad y los cambios realizados en el descanso:

El resultado es lo primero: «Intentamos jugar con más cautela en la primera parte. La razón es que en este tipo de partidos, el resultado siempre es lo primero. Como señaló Lobanovsky: el juego se olvida, el resultado queda en la historia. Si jugamos al ataque y encajamos un gol en defensa, las críticas son naturales;

Cambio de esquemas: Habíamos empezado el partido con un esquema 3-4-3, pero tras el penalti encajado, volvimos a la táctica 4-3-3;

Refuerzo planeado: Sabiendo que Pakhtakor suele activarse después del minuto 60, reforzamos las bandas dando entrada a Alisher Odilov y Abror Ismoilov en la segunda parte. Creo que en la segunda mitad no le dimos prácticamente ninguna oportunidad al rival», declaró el técnico.

Presión psicológica: «El peso de jugar en el 1er puesto es diferente»

Ismoilov relacionó los recientes errores defensivos del equipo con la psicología de los jugadores:

Un equipo que tiene algo que perder: «Cuando vas 3º en la tabla no tienes nada que perder, solo miras hacia adelante. Pero cuando vas 1º, sabes que un solo error puede hacerte caer. Aparece más miedo y por eso las decisiones se toman con precipitación;

No tenemos derecho a la tranquilidad: A pesar de la diferencia de 5 puntos, el campeonato aún no está decidido. Quedan 5 jornadas y debemos salir al campo a ganar todos los partidos».

Lesiones y el factor Rodri enManchester City

Al ser preguntado por el estado de los líderes antes del partido de la ACL, el entrenador reveló problemas serios: