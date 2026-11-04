¿Cuál es el valor de Abdukodir Khusanov en el Manchester City ante el interés del FC Barcelona?

Tras las noticias sobre el interés del FC Barcelona por Abdukodir Khusanov, expertos y analistas del fútbol inglés reevalúan la importancia del defensa uzbeko de 22 años en el sistema del Manchester City.

Dotado de un talento universal capaz de actuar con la misma solvencia en el centro, la derecha o la izquierda, se ha convertido en una pieza indispensable de la zaga de los «Cityzens».

La prueba tras el error ante el Chelsea y los bonus del Lens

Los inicios de Khusanov en Manchester no fueron fáciles:

Un debut difícil: Apenas unos días después de oficializarse su traspaso en enero de 2025, Pep Guardiola alineó a Abdukodir contra el Chelsea. Aunque cometió un error en el partido, el equipo ganó y el jugador recuperó rápidamente su forma mental y física;

5 partidos seguidos y el secreto del banquillo: Tras ser titular en 5 partidos de Premier League, Khusanov fue relegado al banquillo, limitándose a 9 encuentros hasta final de temporada (incluso quedó fuera de las convocatorias en las últimas 4 jornadas). Se dice que el motivo fue una cláusula en su contrato con su antiguo club, el Lens: debían pagar un bonus importante si alcanzaba los 10 partidos.

El camino abierto por las lesiones de Dias y Gvardiol

La situación cambió radicalmente la temporada siguiente:

Un puesto fijo en el once: Tras las lesiones de Rúben Dias y Joško Gvardiol, Guardiola depositó una gran confianza en el jugador uzbeko. Reubicado en el centro en invierno, Abdukodir no soltó su puesto de titular hasta el final de la temporada;

Duelos al nivel de la Premier League: En una de las ligas más físicas y rápidas del mundo, Khusanov mejoró drásticamente sus estadísticas en los duelos, convirtiéndose en uno de los jugadores más eficaces del equipo bloqueando disparos y recuperando balones.

La táctica de Maresca y la polivalencia: ¿Puede el Barcelona llevárselo?

Desde la llegada de Enzo Maresca al banquillo, el abanico de funciones de Abdukodir se ha ampliado aún más: